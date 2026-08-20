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Edificio de apartamentos Feza Park
Edificio de apartamentos Feza Park
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Edificio de apartamentos Feza Park
Edificio de apartamentos Feza Park
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Edificio de apartamentos Feza Park
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Feza Park es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, con una superficie total de 10.507 m². El complejo está compuesto por 4 edificios de 4 plantas cada uno y ofrece un total de 55 viviendas. El proyecto incluye lujosos apartamentos con distribuciones 3+1, 4+1 y 5+1, además de…
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Edificio de apartamentos Tane Koru
Edificio de apartamentos Tane Koru
Edificio de apartamentos Tane Koru
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Edificio de apartamentos Tane Koru
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Edificio de apartamentos Tane Koru
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Tane Koru es un moderno proyecto residencial ubicado en Kayaşehir, Başakşehir, en la parte europea de Estambul. Ofrece una arquitectura de baja altura, amplias zonas verdes y sistemas de hogar inteligente en uno de los distritos de mayor crecimiento de la ciudad. Tane Koru combina un dise…
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Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Nevbahar Suites en Başakşehir – Residencias boutique en un distrito en pleno crecimiento Nevbahar Suites es un exclusivo proyecto residencial boutique ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. Diseñado con un enfoque en el confort, la privacidad y la …
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Edificio de apartamentos Sai Kayaşehir
Edificio de apartamentos Sai Kayaşehir
Edificio de apartamentos Sai Kayaşehir
Edificio de apartamentos Sai Kayaşehir
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Edificio de apartamentos Sai Kayaşehir
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Sai Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece apartamentos contemporáneos cerca del metro, amplias zonas verdes y los principales servicios urbanos. Sai Kayaşehir combina una arquitectura elegante con un entorno ideal para las familias. El pr…
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Edificio de apartamentos Garden Istanbul
Edificio de apartamentos Garden Istanbul
Edificio de apartamentos Garden Istanbul
Edificio de apartamentos Garden Istanbul
Edificio de apartamentos Garden Istanbul
Edificio de apartamentos Garden Istanbul
Edificio de apartamentos Garden Istanbul
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
El proyecto Garden Istanbul está ubicado en la parte europea de Estambul y se extiende sobre una superficie de 120.000 m². El complejo consta de 11 edificios, 796 viviendas y 29 locales comerciales, combinando un estilo de vida moderno con el rico patrimonio histórico y cultural de la ciudad…
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Edificio de apartamentos Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
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Edificio de apartamentos Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Turquía
de
$172 242
Por qué esta propiedad؟ Hay una diversidad de espacios de apartamentos y divisiones, por lo que es una opción adecuada para todas las familias. Los apartamentos se caracterizan por precios bajos, dentro de un proyecto de alta gama, rodeado de espacios verdes en todos los lados. Disfruta de …
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Edificio de apartamentos Tane Olimpiyat
Edificio de apartamentos Tane Olimpiyat
Edificio de apartamentos Tane Olimpiyat
Edificio de apartamentos Tane Olimpiyat
Edificio de apartamentos Tane Olimpiyat
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Tane Olimpiyat es un proyecto residencial orientado a las familias, ubicado en Başakşehir, que cuenta con 130 viviendas distribuidas en tres modernos edificios. El proyecto combina amplios apartamentos con zonas verdes ajardinadas, ofreciendo un entorno urbano cómodo y agradable. Tane Oli…
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Edificio de apartamentos Luxera Nevbahar Life
Edificio de apartamentos Luxera Nevbahar Life
Edificio de apartamentos Luxera Nevbahar Life
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Edificio de apartamentos Luxera Nevbahar Life
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Luxera Nevbahar Life es un moderno proyecto residencial ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. El proyecto destaca por su arquitectura contemporánea y el uso de las tecnologías de construcción más avanzadas. Se extiende sobre una superficie de 17.0…
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Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
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Edificio de apartamentos Liv Bahçeşehir
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Liv Bahçeşehir ofrece un estilo de vida exclusivo en el distrito de Bahçeşehir, en Estambul, combinando una arquitectura moderna con amplias zonas verdes que ocupan el 70 % de la superficie total del proyecto. Su concepto residencial tipo boutique garantiza privacidad, tranquilidad y el máxi…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Sylvana Istanbul
Edificio de apartamentos Sylvana Istanbul
Edificio de apartamentos Sylvana Istanbul
Edificio de apartamentos Sylvana Istanbul
Edificio de apartamentos Sylvana Istanbul
Edificio de apartamentos Sylvana Istanbul
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Sylvana Istanbul es un exclusivo proyecto residencial de villas y casas adosadas de alta gama ubicado en Bahçeşehir, dentro del distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. El proyecto se extiende sobre 44.000 m² y cuenta con 232 elegantes villas de 4+1, rodeadas de amplias zonas…
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Edificio de apartamentos Mostar Concept
Edificio de apartamentos Mostar Concept
Edificio de apartamentos Mostar Concept
Edificio de apartamentos Mostar Concept
Edificio de apartamentos Mostar Concept
Edificio de apartamentos Mostar Concept
Edificio de apartamentos Mostar Concept
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Mostar Concept es un exclusivo complejo residencial boutique en Başakşehir, construido sobre un terreno de 7.092 m². El proyecto cuenta con 52 amplios apartamentos de 4+1 y 5+1, distribuidos en 3 edificios de baja altura, con cocinas espaciosas y acabados interiores de alta calidad. Mosta…
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Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
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Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Akzirve Strada Bahçeşehir es un destacado proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que cuenta con más de 2.500 viviendas distribuidas en tres fases de desarrollo. El proyecto combina una arquitectura moderna, amplias zonas verdes y un concepto de vida diseñado especialmente para…
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Edificio de apartamentos Ebruli Kayaşehir
Edificio de apartamentos Ebruli Kayaşehir
Edificio de apartamentos Ebruli Kayaşehir
Edificio de apartamentos Ebruli Kayaşehir
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Edificio de apartamentos Ebruli Kayaşehir
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Ebruli Kayaşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que ofrece un estilo de vida orientado a las familias, con amplias zonas verdes, espacios sociales y un entorno urbano tranquilo. Ebruli Kayaşehir combina apartamentos elegantes y funcionales con una ubic…
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Edificio de apartamentos Metro24 Başakşehir
Edificio de apartamentos Metro24 Başakşehir
Edificio de apartamentos Metro24 Başakşehir
Edificio de apartamentos Metro24 Başakşehir
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Edificio de apartamentos Metro24 Başakşehir
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Metro24 Başakşehir es un moderno proyecto residencial ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. El proyecto ofrece una experiencia única tanto para vivir como para invertir. Gracias a su ubicación privilegiada, Metro24 Başakşehir proporciona un acceso…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$366 838
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscina, gimnasio, canchas de baloncesto y tenis, baño turco, senderos para caminar y bicicletas, cine al aire libre, zonas verdes, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Autovía TEM - 5 minutosAeropuerto de Estambul - 40 min…
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TRANIO
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Residencia Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Residencia Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
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Residencia Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
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Residencia Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Turquía
de
$296 000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 11
El proyecto está ubicado en una ubicación privilegiada en el centro del distrito de Başakşehir, entre exuberantes valles verdes y pintorescos jardines. El proyecto, que tiene un diseño moderno único inspirado en la flor de loto que agrega un hermoso significado a la vida con sus fachadas pan…
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Mehal Group
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Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$805 819
Ofrecemos villas con jardines y plazas de aparcamiento.CaracterísticasPiscina cubiertaBaño turco y saunagimnasiosala de actividadespiscina al aire libreparque infantilUbicación e infraestructura cercana Prestige MALL – 4 minutosMall of İstanbul – 15 minutosColegio - 5 minutosEscuelas - 7 min…
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TRANIO
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Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Turquía
de
$270 000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 21
El proyecto tiene una superficie total de proyecto de 68.200 m2 y una superficie de construcción de 395.000 m2... El proyecto incluye 15 bloques, 2482 residencias y 17 zonas comerciales. Cada bloque tiene dos tipos de vivienda diferentes: funcional 2+1 y cómodo 3+1
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Mehal Group
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$571 037
La residencia cuenta con una piscina cubierta, un gimnasio, un baño de vapor, una sauna y un baño turco, un café, tiendas y restaurantes, salas de conferencias, una sala de juegos para niños y un parque infantil, seguridad, servicios de hotel.Terminación - Junio, 2024.Ubicación e infraestruc…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$642 925
La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, aparcamiento interior, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, conserje, sauna y baño turco, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana Parque - 650 metrosCentro comercial - 5 kmEstadio - 8 kmEscuelas - 8,4 km
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Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$124 355
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, aparcamiento, saunas y baños turcos, gimnasio, café.Terminación - 2025.Características de los planos Calefacción por suelo radianteCocinas incorporadasMini neveraTechos altosUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra…
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Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
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Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquía
de
$496 000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Проект распожен вай районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой совртеменый жилоный конпонеконекопониПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.- две спальни.Подвал - свободное п…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$272 586
Infraestructura de proyectos:Piscina cubiertaGymBaño turcoSaunaSenderos de senderismo interiorParque infantilAparcamiento cerrado y abiertoSeguridad las 24 horasFinalidad - Septiembre, 2026.Instalaciones y equipos en la casa Acabados de alta calidadtechos de 3 metros de altura3 electrodomést…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$512 963
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, zonas verdes con senderos para caminar, parque infantil, piscina cubierta, sauna y baño turco, aparcamiento, gimnasio, zona deportiva.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 2 minutos de un hospital, cerca…
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Complejo residencial Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$817 757
El edificio consta de un hotel (de 1 a 12 plantas) y apartamentos (de 13 a 25 plantas).La residencia cuenta con un restaurante, un café, una piscina, un spa y un centro de fitness, servicio de conserjería alrededor de la hora, aparcamiento, tintorería, sauna y baño turco, centro comercial, s…
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Complejo residencial Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$201 569
El complejo residencial está siendo construido según el proyecto estatal y financiado por el municipio del distrito (Başakşehir Belediyesi), que da confianza en la terminación exitosa de la construcción.Las características de la residencia:gimnasiocentro de spa con baño de vapor, hamam y sau…
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Complejo residencial New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$221 396
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con un gimnasio, estudios de yoga y pilates, senderos para caminar y bicicletas, sauna, piscinas, parque infantil, tiendas, cafeterías y restaurantes, un territorio ajardinado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad …
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Complejo residencial New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$258 102
Los sueños de todos son diferentes. Hay quienes soñan grande y aquellos que están contentos con pequeños sueños. Consisting of a total of 178 flats, ResidenceInn by Deluxia abre las puertas de una vida feliz para personas de todas las edades con opciones planas que van desde 35 m2 a 171 m2 y…
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Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$441 708
El proyecto rodeado de paisajismo natural es un diseño moderno y ecológico que consta de 177 casas adosadas. Todas las casas ofrecen interiores elegantes, paisaje elegante y una pieza personal de la naturaleza. Cada adosada está pensada para acomodar a sus residentes con espaciosos interiore…
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Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
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Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turquía
de
$200 000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Proyecto Bahçeşehir *Entrega: marzo de 2025 Título de propiedad listo 480 apartamentos 2+1 | 3+1 20 Unidades Comerciales Proyecto de Vivienda de Marca Opciones de Pago en Efectivo y en Plazos Área del Proyecto: 24,000 m² 60% Área Verde Balcón en Todos los Departamentos Cocina Cerra…
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Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
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Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Turquía
de
$810 000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Superficie total del terreno: 57.000 m2 177 villas y jardín privado para cada villa Tipo de villa: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Tamaños de las villas: 214 m2 a 300 m2 Áreas de jardín: 63 m2 a 509 m2 Revestimiento exterior especial de piedra natural 2 zonas de aparcamiento para cada villa Instal…
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Mehal Group
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$225 729
El prestigioso proyecto residencial ofrece una variedad de exquisitos apartamentos y villas diseñados para la perfección. Sumérgete en espaciosos espacios vivos inundados de luz natural, con estética contemporánea y acabados de alta calidad. Cada hogar es un santuario de comodidad y funciona…
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Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
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Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Turquía
de
$268 606
Un proyecto mixto con zonas residenciales y comerciales en una superficie de 68.200 m2 con una superficie de 54.402 m2. El proyecto, que tiene una gran zona verde, pretende traer el entorno comunitario y las relaciones vecinales. El proyecto incluye muchas funciones, así como áreas sociales …
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Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$336 166
La residencia cuenta con zona verde y sala de estar, tiendas y un sistema de seguridad, garaje, parque infantil, piscina, sauna, baño turco y sala de vapor, centro de fitness.Terminación - Junio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el corazón de Basaksehir, …
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Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$444 569
El proyecto consta de 453 apartamentos y 47 unidades comerciales. Hay una opción entre diferentes diseños. Apartamentos con 1-4 dormitorios.Además de los apartamentos, el proyecto tiene acceso completo a todas las comodidades: piscinas, sauna, baño turco, gimnasio, jardines deportivos, cafés…
Agencia
TRANIO
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Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
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Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquía
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo consta de 7 villas independientes.Villa de cuatro plantas con ocho dormitorios (8 + 1), una superficie de 436 m2, con piscina privada y aparcamiento subterráneo.Todas las villas se entregan completamente terminadas, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de cali…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Basaksehir Mega Compound
Complejo residencial Basaksehir Mega Compound
Complejo residencial Basaksehir Mega Compound
Complejo residencial Basaksehir Mega Compound
Complejo residencial Basaksehir Mega Compound
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Complejo residencial Basaksehir Mega Compound
Basaksehir, Turquía
de
$242 192
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
El complejo más grande en la nueva área de urbaización de Estambul que facilita el acceso al aeropuerto de Estambul, mega hospitales gubernamentales, parques de la ciudad y otras falicidades gubernamentales.
Agencia
EOS Turkey Property
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$346 347
La residencia cuenta con un sendero para caminar, una piscina cubierta, un parque infantil, una zona de spa y una sauna, un baño turco, una sala de vapor, un centro de fitness, seguridad, videovigilancia, una cancha de baloncesto.Terminación - Septiembre, 2024.Ubicación e infraestructura cer…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
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Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turquía
de
$708 988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Un proyecto de villa rural en el área de Bahcesehir que tiene un valor futuro realmente bueno. Fácil acceso a centros comerciales, junto al lago, aeropuerto de Estambul, zonas industriales, nuevo canal de Estambul y otras áreas en desarrollo.
Agencia
EOS Turkey Property
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Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$818 378
Las villas con zonas de 235 m2 a 327 m2 cuentan con terrazas, plazas de aparcamiento, jardines.En el territorio encontrará seguridad alrededor de la hora, piscina, sauna, parque infantil, aparcamiento, gimnasio.Finalidad - Diciembre, 01, 2023.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" s…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$641 173
Ofrecemos amplios apartamentos con grandes balcones.La residencia cuenta con parques infantiles, zonas verdes, sala de fitness, senderos para pasear, piscina.Ubicación e infraestructura cercana Escuela - 3 kmCentro de la ciudad - 20 kmCentro comercial - 500 metrosEstación de metro - 800 metr…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Basaksehir Aviation Flats
Complejo residencial Basaksehir Aviation Flats
Complejo residencial Basaksehir Aviation Flats
Complejo residencial Basaksehir Aviation Flats
Complejo residencial Basaksehir Aviation Flats
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Complejo residencial Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turquía
de
$180 667
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Agencia
EOS Turkey Property
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$412 858
El proyecto cuenta con:zonas verdes ajardinadaszonas deportivas exterioresgimnasiocentro de spasauna y baño de atemPiscina cubiertaparque infantilplazas de aparcamiento privadoFinalidad - Diciembre, 30 2024.Ubicación e infraestructura cercana Escuela - 3 kmCentro de la ciudad - 40 kmCentro c…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$660 572
Una comunidad cerrada de casas de 4 dormitorios totalmente terminadas en el corazón de Estambul.La belleza de la naturaleza, el estilo de vida moderno y la arquitectura italiana se encuentran en un solo lugar.Espacios públicos verdes abiertos y cerca del lago Bahçeşehir y el bosque Şamlar, e…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$512 963
La residencia cuenta con seguridad, sauna, sala de vapor y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de un hospital, a 5 minutos de una estación de metro y a 25 minutos del aeropuerto
Agencia
TRANIO
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