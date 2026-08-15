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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Alanya, Turquía
de
$139,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–121 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asegure su futuro con una inversión principal en la Riviera turca: ¡viva en el paraíso y obtenga ingresos estables en euros! Descubra el Exquisite Residence, un desarrollo boutique premium ubicado a solo 900 metros de la mundialmente famosa playa de Incekum en Avsallar, Alanya. Perfectam…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
138,809 – 167,727
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
283,401 – 300,752
Desarrollador
Bmv Group Construction
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Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Oba, Turquía
de
$241,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 26–181 m²
20 objetos inmobiliarios 20
Se ubicarán 5 bloques de moda en el área de Oba, en una parcela de 10,000 m2, en un total de 90 apartamentos de lujo de varios diseños, con vistas panorámicas únicas de las elegantes montañas Toros, el mar Mediterráneo, La fortaleza histórica de la ciudad de Alanya, rodeada de coníferas, cít…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.6 – 63.2
Precio en demanda
Apartamentos 2 habitaciones
– 72.4
Precio en demanda
Apartamento
– 83.8
Precio en demanda
Adosado
181.3
Precio en demanda
Casa
98.0
Precio en demanda
Estudio
25.5 – 37.1
Precio en demanda
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
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Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
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IresIres
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
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Complejo residencial White Sail Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$61,833
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en la ciudad turística de Mahmutlar, que es un suburbio de Alanya. El edificio de diez pisos incluye 63 apartamentos de varios diseños: 1 + 1 — con un área de 45.50 y 53 metros cuadrados .; 2 + 1, con un área de 80 metros cuadrados. metro; 2 + …
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
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Complejo residencial The Seascape Collection
Okurcalar, Turquía
de
$102,024
El complejo residencial está ubicado en el oeste de Alanya en un lugar pintoresco - Okurjalar. El complejo ocupará un poco más de 25,000 metros cuadrados, se ha construido un complejo sobre los mejores conceptos de hoteles premium de cinco estrellas. Todos los apartamentos tendrán un área de…
Desarrollador
TURKREALT
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Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
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Residencia New Life
Oba, Turquía
de
$191,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
NUEVO Complejo VIDA - Alanya, Ambos Presentamos a su atención un nuevo complejo ultramoderno, cuya construcción comenzamos en Alanya, en la región de Oba, a solo 1,8 km del mar Mediterráneo. La infraestructura social del distrito se encuentra a poca distancia de cafeterías, supermercados,…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
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Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquía
de
$329,182
Complejo residencial con todo para la recreación y la vida: el mar, el sol y una excelente infraestructura. El complejo consta de 2 bloques y también incluye su propio centro comercial. Las ventanas panorámicas de los apartamentos ofrecen vistas al mar y a Alanya. Habrá un hermoso jardín bie…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$407,836
Un proyecto de calidad de un desarrollador confiable! La empresa ya ha completado la construcción y entregado 6 proyectos. Actualmente se están construyendo más de 13 proyectos. Cada proyecto completado aumenta el valor de la ciudad y satisface plenamente las necesidades de los clientes para…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
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Complejo residencial Apartament 2+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turquía
de
$216,481
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de dos dormitorios (2+1), 100 m2 en el complejo Konak Twin Towers 3 Cleopatra están a la venta.Este proyecto es perfecto para aquellos que quieren vivir cerca del mar y al mismo tiempo tienen toda la infraestructura de la ciudad a poca distancia, así como para inversores para al…
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Smart Home
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Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!
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Complejo residencial Luxurious 2+1 apartment near the sea!
Mahmutlar, Turquía
de
$202,384
Opciones de acabado Con acabado
Yekta Blue 4 Complex - Alanya Silencio MahmutlarLe presentamos este apartamento del propietario en el nuevo proyecto Yekta Blue IV Residence, parte de la ahora legendaria línea de proyectos BLUE Residence.Un lujoso apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 98 m2 en la tercera planta.…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$118,855
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 25 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio - 20 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 5 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe resta…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
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Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$319,785
Opciones de acabado Con acabado
Un ático de tres dormitorios (3+1) de 150 m2 está en venta en el complejo Yekta Trade Centre.Vista marAmueblado y equipadoCalefacción individualSu residencia de verano se encuentra a solo 400 metros del Mar Mediterráneo, pero toda la infraestructura desarrollada de la ciudad está a poca dist…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the Azeroth Enesay Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$183,853
Opciones de acabado Con acabado
Fotos de apartamento disponibles bajo petición.Apartamento de dos dormitorios (2+1), 100 m2, en el complejo Azeroth Enesay Residence en primera línea del mar.Vista directa al marApartamento no amuebladoEdificio terminado en 2022El Azeroth Enesay Residence se encuentra en el distrito de Kargi…
Agencia
Smart Home
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Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Barrio residencial Sea View Apartment in Close to Beach
Yaylali, Turquía
de
$140,940
Por qué comprar este apartamento en Alanya, Kestel? - Apartamentos de primera línea - Un diseño moderno exterior e interior - Ubicación; Cerca de servicios sociales y tiendas Esta propiedad con vista al mar ubicada en Kestel, Alanya, cerca de la playa y de servicios locales como estacionamie…
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Basic Apartment Real Estate
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Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 meters from the beach and promenade, Kargicak, Alanya, Turkey
Kargicak, Turquía
de
$279,659
La residencia consta de dos edificios de cinco plantas con apartamentos de dos, tres habitaciones y áticos dúplex.La ubicación única combinada con la alta calidad de construcción, diseño moderno y gestión profesional garantizará un estilo de vida cómodo.Sólo se utilizan materiales certificad…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquía
de
$195,465
2+1 duplex apartment, 115 m², for €168,000 in the Kavi Dreams Oba complex. The developer also has a similar 2+1 duplex apartment (unfurnished) for sale from €334,000. Apartment Layout: Luxurious new furniture and appliances Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms / 3 bathr…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Granada Boutique complex, 50 meters from the sea.
Oba, Turquía
de
$159,729
Opciones de acabado Con acabado
Información adicional y fotos bajo petición.Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Amueblado apartamento de una habitación (1 + 1) 60 m2 con vistas al mar en el complejo Granada Boutique Residence.Granada Boutique Residencia es un hermoso complejo reside…
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Barrio residencial Luxurious apartment in the best area of Alanya
Barrio residencial Luxurious apartment in the best area of Alanya
Barrio residencial Luxurious apartment in the best area of Alanya
Barrio residencial Luxurious apartment in the best area of Alanya
Barrio residencial Luxurious apartment in the best area of Alanya
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Barrio residencial Luxurious apartment in the best area of Alanya
Oba, Turquía
de
$186,853
Oba Oasis es uno de los mejores complejos de Alanya con su enorme área verde y su jardín bien cuidado. Oba Oasis se encuentra en el distrito de Oba, a solo 10 minutos del centro de la ciudad, el área ha sido amada por europeos y hablantes de ruso. Amplias calles verdes bien cuidadas, casas d…
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Basic Apartment Real Estate
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Barrio residencial New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Barrio residencial New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Barrio residencial New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Barrio residencial New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Barrio residencial New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Barrio residencial New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Barrio residencial New build, bright apartment in Kestel, Alanya
Yaylali, Turquía
de
$136,669
-Estamos encantados de ofrecer este apartamento nuevo y luminoso en Kestel, Alanya. Kestel es la nueva área de desarrollo Alanya. Aquí tienes una armonía entre el antiguo edificio y el nuevo edificio. Kestel, puedes caminar en el jardín naranja y banana, puedes disfrutar de la playa de arena…
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Basic Apartment Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center, Payallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$196,926
La residencia cuenta con piscina, sauna, centro de fitness, hamam, baño de vapor, aparcamiento.Terminación - Julio, 2024
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$107,202
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 56 m2 con vistas a la montaña en Tekinoğlu complejo.Este proyecto se encuentra a 400 metros de la playa, en la tercera costa. El complejo residencial está a 5 minutos a pie de transporte, tiendas, cafeterías, restaurantes, farmacias.Los martes y s…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in the Yekta Royal Club complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in the Yekta Royal Club complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in the Yekta Royal Club complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in the Yekta Royal Club complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in the Yekta Royal Club complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in the Yekta Royal Club complex.
Alanya, Turquía
de
$162,151
Opciones de acabado Con acabado
Apartment photos available upon request! Furnished one-bedroom apartment (1+1), 60 m², with sea views in the Yekta Royal Club complex. We offer apartments in a new complex with luxurious amenities from Yekta Homes, one of the region's leading developers. A key feature of the complex…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$134,799
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 90 m² in the Yazar 8 Residence complex. This modern residential complex is located in the picturesque and ecologically clean Kargicak area of ​​Alanya, just 300 meters from the sea and beach. Amenities: Summer pool Children's pool Relaxat…
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Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
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Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquía
de
$160,804
Opciones de acabado Con acabado
Enviaremos fotos de los apartamentos bajo petición.Apartamentos en venta en el complejo Victory Garden Oba:1 dormitorio (1+1) de 58 m2 - 135.000 EUR sin muebles1 dormitorio (1+1) de 58 m2 - 155.000 EUR amuebladoDos dormitorios (2+1) de 110 m2 - 230,000 EUR amuebladoVictory Garden Oba es un n…
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Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$110,698
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Se compone de 16 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 14 unidadesApartamentos dúplex con 4 dormitorios — 2 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe r…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Crystal Towers SPA complex.
Alanya, Turquía
de
$144,515
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit – we can specify a price of USD 200,000 on the Tapu. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 65 m2, in the Crystal Towers complex. This luxury residential complex with its own infrastructure is located in the Cikcilli district of Alanya, 750 meters from t…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with SEA VIEW in the Utopia Residence complex.
Alanya, Turquía
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Furnished one-bedroom apartment (1+1) 70 m² with sea views in the Utopia Residence complex. Layout: Kitchen-living room Spacious bedroom Glazed balcony View of the sea and Alanya Castle Utopia Residence is a beautiful residential complex built in 2008 with its own 5-star …
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$233,282
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, jacuzzi y parque acuático, un bar de vitaminas, una pista de tenis, un mini campo de golf, un jardín, un parque infantil, una sala de estar, una zona de barbacoa, un aparcamiento, seguridad en las 24 horas, un gimnasio, un baño tur…
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Turquía
de
$172,308
Opciones de acabado Con acabado
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
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Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
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Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargicak, Turquía
de
$244,701
Nuevo complejo de élite se encuentra en el este de Alanya, en el distrito de Kargicak. Situado en la costa, este proyecto se construye en una superficie de 790 m2. Usted puede presenciar tanto el mar como los bosques con una vista panorámica.El proyecto consta de un solo bloque, 6 plantas y …
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TRANIO
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Barrio residencial New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Barrio residencial New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Barrio residencial New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Barrio residencial New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Barrio residencial New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
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Barrio residencial New Modern project in Avsallar, Alanya with modern exterior design
Alanya, Turquía
de
$134,000
Un nuevo proyecto en Avsallar, un complejo en una colina, rodeado de agujas de pino, con vistas al mar y la naturaleza, la distancia a la costa mediterránea es de 1,5 km, al centro del pueblo de Avsallar está a aproximadamente 1 km, al centro del complejo de Alanya 24 km del aeropuerto de Ga…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
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Complejo residencial Turcia Alania rajon Kleopatra
Complejo residencial Turcia Alania rajon Kleopatra
Alanya, Turquía
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
Consulting VP Park SRL
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Consulting VP Park SRL
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Complejo residencial Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a resort area, 300 meters to the beach and promenade, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquía
de
$436,967
La residencia consta de un edificio con apartamentos de dos, tres dormitorios y áticos dúplex.La ubicación única combinada con la alta calidad de construcción, diseño moderno y gestión profesional garantizará un estilo de vida cómodo.Sólo se utilizaron materiales certificados que cumplieron …
Agencia
TRANIO
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Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
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Villa Stylish 4+1 villa with luxury furniture and sea views.
Kargicak, Turquía
de
$496,883
Opciones de acabado Con acabado
Villa amueblada de cuatro dormitorios con piscina y vistas al mar, situada en la zona de Kargicak, a 2,5 km del mar.Planta baja:cocina, salón, dormitorio de invitados con baño en suite, y baño compartido.Planta alta:tres dormitorios (dormitorio principal con baño en suite), sauna y baño comp…
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Smart Home
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Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
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Complejo residencial Apartments in a residence with swimming pools, a children's playground and a fitness center, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$151,482
Ofrecemos apartamentos de 2 dormitorios de 75 m2 y apartamentos dúplex de 4 dormitorios de 155 m2.La residencia de lujo cuenta con piscinas para niños y adultos, una zona de barbacoa, un centro de fitness, un generador, un parque infantil, un aparcamiento, un conserje, seguridad alrededor de…
Agencia
TRANIO
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Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
Edificio de apartamentos Nordic Sky
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Edificio de apartamentos Nordic Sky
Tosmur, Turquía
de
$308,860
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
Nordic Sky es un exquisito proyecto de lujo en el estilo corporativo de la construcción de la propiedad nórdica. Cumple las necesidades de los conocedores más selectivos de bienes raíces en la costa de Alanya y se distingue por la arquitectura lacónica y la comodidad de un hotel de cinco est…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
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Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Turquía
de
$281,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Turquía, Alanya, Distrito OBADesarrollador BEST HOME, complejo residencial DOWN TOWN 4 Edificios 4 plantas al mar: 350m? Apartamentos: 1+1 - desde 57.2 (m2) Desde 255.000€2+1 - Duplex - desde 120.8 (m2) Desde 480.000 euros.Inicio de la construcción: Diciembre 2022.Comisión: Diciembre 2024.? …
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Deral Group Investment
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Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.
Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.
Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.
Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.
Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.
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Complejo residencial New 1+1 apartment in Oba area.
Oba, Turquía
de
$84,689
El nuevo complejo residencial IKY United Suites está situado en el distrito de Oba, a 1.600 metros del mar y a 3.5 km del centro de Alanya. Gazipasa El aeropuerto está a 35 km.Este apartamento de una habitación (1+1) está en venta. Cuenta con un interior totalmente terminado, incluyendo suel…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Complejo residencial Furnished apartment in the AZURA WORLD complex in Alanya.
Alanya, Turquía
de
$148,621
Opciones de acabado Con acabado
🌟AZURA WORLD - un nuevo nivel de vida en Alanya.🏡 Apartamentos exclusivos en venta:⚜️1+1-65m2Amueblado y equipado🔥127.000 €📍TürklerZona abierta para permisos de residenciaBienvenido al proyecto más grande y ambicioso de la costa de Antalya, ya llamado "ciudad dentro de una ciudad".AZURA WORL…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$128,177
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Consta de 42 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 36 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitorios — 6 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe restante antes…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa complex close to the sea, Avsallar, Turkey
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Mahmutlar, Turquía
de
$208,579
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a las montañas.La residencia cuenta con un complejo de spa con sala de estar y salas de masajes, dos piscinas al aire libre con toboganes de agua, una piscina cubierta y una piscina infantil, un aparcamiento, una sauna, un centro de fitn…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turquía
de
$728,278
El complejo consta de 5 villas. Cada una de estas villas tiene una piscina infinita, 3 dormitorios, salón y cocina. Dos villas tienen aparcamiento exterior, tres villas tienen aparcamiento interior.Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está a 2 km de Inzhekum, que tiene una de las …
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Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
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Complejo residencial Duplex 3+1 in the Konak Premium complex.
Kargicak, Turquía
de
$340,693
Opciones de acabado Con acabado
Un dúplex de tres dormitorios (3+1), 140 metros cuadrados en el complejo Konak Premium.Este proyecto de lujo a gran escala, que cubre 25.000 metros cuadrados, consta de ocho bloques de siete pisos y, además de impresionantes comodidades, incluso cuenta con su propio centro comercial de 2.500…
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Smart Home
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Complejo residencial Furnished two-bedroom apartment (2+1) 85 m2 in the Konak Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished two-bedroom apartment (2+1) 85 m2 in the Konak Life Residence complex.
Complejo residencial Furnished two-bedroom apartment (2+1) 85 m2 in the Konak Life Residence complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$121,307
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 85 m2 en el complejo Konak Life Residence.El complejo se encuentra a sólo 300 metros del mar en la frontera de dos zonas populares de Alanya - Mahmutlar y Kargicak.A 100 metros se encuentra la calle central de la zona - Barbaros, donde encontrar…
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Complejo residencial Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in a quiet and environmentally friendly area, 800 m to the beach, Avsallar, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$124,681
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 15 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 12 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 3 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe resta…
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Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools, a spa center and a kids' club, Oba, Turkey
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Oba, Turquía
de
$173,621
La residencia cuenta con una gran piscina con toboganes de agua, una piscina infantil independiente y una amplia zona de tomar el sol, una gran zona de barbacoa cubierta y comedor al aire libre, un parque infantil y una pista de tenis, una piscina cubierta climatizada, una sala de juegos con…
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Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$150,317
El proyecto consta de 5 casas y 113 apartamentos.Tipos de apartamentos: estándar con 1-2 dormitorios, duplexes con 2-4 dormitorios, apartamentos con jardín y 2 dormitorios.Diseño óptimo de las habitaciones. Además de los grandes estudios de salón y dormitorios todos los apartamentos tienen b…
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Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$178,166
La residencia cuenta con una piscina al aire libre, un parque infantil y una sala de juegos, una sala de estar, una zona de barbacoa, un aparcamiento, seguridad en las 24 horas, un gimnasio, una sauna.Finalidad - Febrero, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Intercomunicación de vídeoInte…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Alanya, Turquía
de
$141,651
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
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Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$279,659
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: apartamentos estándar de 1-2 dormitorios y áticos de 2-3 dormitorios.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, video interfono, muebles incorporados en la cocina y…
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Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
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Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Alanya, Turquía
de
$610,729
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for Turkish citizenship! Furnished four-bedroom villa with a private pool overlooking the sea, mountains, and fortress. Rooms: 4+1 Floors: 2 Bedrooms: 4 Kitchen-living room: 1 Bathrooms: 4 Dressing room: 1 Villa area: 270 m² Plot area: 450 m² This villa c…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Tosmur, Turquía
de
$268,006
En una popular zona turística, este complejo ofrece diferentes tipos de pisos: estándar 1 dormitorio, 2 y 5 dormitorios áticos.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, interfono de vídeo, muebles incorporados en la cocina y baños, armario empotrado en el pasill…
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TRANIO
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Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
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Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.
Kargicak, Turquía
de
$1,74M
Opciones de acabado Con acabado
Exclusiva 4+2 Villa con Vista Mar: Lujo + Ciudadanía TurcaPresentamos esta exclusiva villa de lujo en el prestigioso distrito Kargicak de Alanya. Esta propiedad combina calidad de construcción premium, diseño reflexivo, y una impresionante gama de comodidades para una cómoda vida al lado del…
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Alanya, Turquía
de
$227,428
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
< p > El complejo residencial de Nobby Garden < / p > < p > El nuevo complejo residencial Nobby Garden está ubicado en una de las zonas más tranquilas de Alanya - Avsallar. Consta de dos bloques para 117 apartamentos. < / p > < p > El nuevo proyecto Nobby Garden es un elegante complejo resid…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the prestigious Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the prestigious Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the prestigious Oba Sol Garden complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the prestigious Oba Sol Garden complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the prestigious Oba Sol Garden complex.
Oba, Turquía
de
$170,328
Opciones de acabado Con acabado
This 60 sq m one-bedroom apartment (1+1) features newly furnished and equipped appliances and is located on the 4th floor of the luxury Oba Sol Garden complex. Layout: Kitchen-Living Room 1 Bedroom 1 Bathroom with Underfloor Heating 1 Balcony Spacious Entrance Hall Oba …
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Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
Complejo residencial Furnished one bedroom apartment in the Vanessa River complex.
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Kargicak, Turquía
de
$104,396
Opciones de acabado Con acabado
Furnished one-bedroom apartment (1+1), 55 m², on the 3rd floor. Vanessa River is a new residential complex of comfortable apartments located just 300 meters from the sea and beach in the picturesque, ecologically clean Kargicak district of Alanya. Excellent location: Distance to …
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$361,226
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre para niños y adultos, baño turco, sauna y jacuzzi, centro de fitness, zona de barbacoa, bares, aparcamiento, mirador, parque infantil, cine, Internet inalámbrico, seguridad en las 24 horas.Finalidad - Septiembre, 30, 2023.Caracterís…
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Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
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Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Kestel, Turquía
de
$314,616
La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, sauna, centro de fitness, zona de barbacoa, mirador, Internet inalámbrico, seguridad en las 24 horas.Características de los planos Sistema central de satélitesPVC Windows con doble acristalamientoPuerta de entrada de aceroAire acondicio…
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Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
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Villa Villa 5+1 300 meters from the sea in Konkala | Alanya.
Alanya, Turquía
de
$448,660
Opciones de acabado Con acabado
5+1 villa junto al mar en Alanya: piscina privada, jardín, 300 metros a la playa (Konaklı)¿Buscas una villa en Turquía para residencia permanente o vacaciones? Ofrecemos una villa independiente en la zona de Konaklı de Alanya, una combinación de privacidad, comodidad y una ubicación ideal ju…
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Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS
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Complejo residencial OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Alanya, Turquía
de
$200,003
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Alania, AmbosA la playa : 3000 mPisos: terreno + 4Inicio de la construcción: Marzo 2023Comisión: 2024 diciembre? La infraestructura del complejo:* piscina infantil* parque infantil* cine al aire libre* Zonas de descanso* Lugar de yogaespacio de trabajobiblioteca* billar*Pista de mesa* piscin…
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Deral Group Investment
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Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
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Complejo residencial 2+1 apartment in the premium Royal Premium complex - Alanya.
Alanya, Turquía
de
$210,810
Opciones de acabado Con acabado
2+1 apartamento en el complejo Premium Royal Premium - Alanya.Royal Premium es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades en Alanya, cerca de todas las comodidades de la ciudad, a 180 metros de la playa de Cleopatra.Apartamentos en venta:Apartamento no amueblado 2+1 - 17…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$266,480
La residencia cuenta con piscinas al aire libre, un parque acuático, fuentes de baile, piscinas artificiales, un jacuzzi, un centro de spa, una piscina cubierta climatizada, un gimnasio, un club infantil, cafés, restaurantes y bares, restaurante en la azotea y bar con vistas panorámicas, un …
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in The Maris Premiere complex.
Alanya, Turquía
de
$186,215
Opciones de acabado Con acabado
Exclusivo 2+1 dúplex en el complejo de lujo The Maris PremiereMejor precio en el mercado - 165.000 €!✅ Permiso de alquiler a corto plazo disponible - un plus importante y un hallazgo raro.¿Buscando una propiedad de prestigio en un soleado paraíso turco?Presentando este dúplex amueblado 2+1 e…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
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Kargicak, Turquía
de
$332,095
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a las montañas.La residencia cuenta con un complejo de spa con sala de estar y salas de masajes, una piscina al aire libre con toboganes de agua, una piscina cubierta y una piscina infantil, un aparcamiento, una sauna, un hamam y un baño…
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a tennis court clos to the sea, Alanya, Turkey
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Kargicak, Turquía
de
$163,134
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, una piscina infantil con toboganes de agua, un hamam, una sauna y un jacuzzi, una sala de masajes, una zona de barbacoa y una sala de estar, un gimnasio, un mini club, una pista de tenis, un aparcamiento, vigilancia de vídeo en las 24…
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Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$202,753
La residencia cuenta con amplios jardines con césped y senderos para caminar, parques acuáticos para niños y adultos, cafeterías, jardines deportivos, piscinas, un parque de diversiones, boutiques, parque infantil.También hay un hotel de 5 estrellas con piscinas, restaurantes, centro de spa,…
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Complejo residencial New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Complejo residencial New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
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Complejo residencial New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
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Alanya, Turquía
de
$163,484
Un moderno complejo residencial a solo 900 m de la playa ofrece a sus residentes buena infraestructura - una piscina, pista de tenis, gimnasio, parque infantil, aparcamiento abierto, zonas verdes.Características de los planos Los apartamentos se venden con acabado:muebles de cocina y electro…
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Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$106,461
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de una habitación en el complejo Albimo Loft Residence SPA 5*.Venta:Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 56 m2, sin muebles (en la 8a planta) - 90.000 EUR.Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 56 m2, amueblado (en los pisos 1 y 2a) - a partir de 90.000 EUR.Le presentamos un nuevo proy…
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Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Complejo residencial Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$117,981
El complejo residencial incluye dos edificios de 9 plantas en el territorio de 10.000 m2. Hay 170 apartamentos con diferentes diseños, incluyendo dúplex en las plantas superiores con terrazas al aire libre y vistas al mar.Característicaspiscinamini parque acuáticogimnasiosaunasala de estar y…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
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Demirtas, Turquía
de
$157,308
En una zona turística de desarrollo popular, este desarrollo ofrece apartamentos de 1 dormitorio estándar y áticos de 2 dormitorios.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, video interfono, muebles incorporados en la cocina y baños, paquete completo de electrod…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Alanya, Turquía
de
$135,966
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for obtaining a residence permit – we can indicate a purchase price of USD 200,000. Furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 m², in the ART City Residence complex. ART City Residence is a luxury residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, just 150 …
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
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Oba, Turquía
de
$152,157
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 100 m2 en la segunda planta del complejo Riviera Garden Oba.Disposición:Cuarto de cocinaEspacioso grupo de entrada2 Dormitorios2 BañosLoggia acristaladaFachada Sur, …
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Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
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Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Turquía
de
$395,518
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
? Apartamentos: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turquía, Distrito OLIVE OBA Vista del mar y las montañas 2011. Construcción 3er piso de 3 Al mar: 1.700m Calefacción ( baterías ) ? Territorio de paisajismo ▪ Ľ Traslado a la playa ▪ Ľ Estacionamiento subterráneo y abierto. ? Ubicación: ▪ Ľ 1…
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Deral Group Investment
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Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
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Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$409,590
Opciones de acabado Con acabado
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness room close to the sea, Oba, Turkey
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Oba, Turquía
de
$538,343
La residencia cuenta con piscina, parque infantil, zona de barbacoa, aparcamiento, gimnasio, sauna y jacuzzi, sala de billar.Terminación - 28/02/2023.Características de los planos Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a poca distancia de tienda…
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Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$134,003
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 12 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 9 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 3 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe restan…
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the Kurt Safir Flower complex 150 meters from the sea.
Mahmutlar, Turquía
de
$127,603
Opciones de acabado Con acabado
A one-bedroom apartment (1+1) of 57 sq m is for sale in the Kurt Safir Flower complex. This comfortable residential complex features modern architecture, stylish interior design, and thoughtful apartment layouts. The complex is located 150 meters from the seashore and 25 minutes from G…
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Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex in the city center, 950 m to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$104,872
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Se compone de 17 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 13 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 4 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe restante a…
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Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
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Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquía
de
$310,167
Opciones de acabado Con acabado
El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2 en la tercera planta, equipado con muebles y electrodomésticos en el complejo de más alto nivel Konak Premium con la infraestructura de un hotel de cinco estrellas en la primera costa…
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
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Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turquía
de
$518,241
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
3+1, 4+1, 5+2 En Venta Villas en Turquía, Alanya Localizado.%25 Pago de Down + instalación de 24 Mounths Plan de pago flexible.Ciudadanía turca incluida!Para más detalles contáctenos!
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AxA property
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Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$243,536
La residencia cuenta con piscina, parque infantil, sala de estar, aparcamiento.Terminación - 2023.Características de los planos Intercomunicación de vídeoInternet inalámbricoSistema central de satélitesPisos de azulejosDoble acristalamientoMuebles de cocinaPuerta de entrada de aceroUbicación…
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Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
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Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$169,564
Opciones de acabado Con acabado
Citadel BSR Residencia es un hermoso complejo residencial, situado entre las calles Ataturk y Barbarossa en la parte central de Mahmutlar, a 200 metros del mar.Apartamento 2 + 1-115 m?Amueblado (nuevos muebles)2a planta2 baños2 balconesWindows dan al noroeste y al esteVista de las montañas y…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$122,351
Un complejo residencial premium con su propia infraestructura. Los tipos de apartamento incluyen apartamentos áticos únicos con acceso al jardín y vistas panorámicas al mar. En términos de ubicación y proyecto arquitectónico, todos los pisos están situados para ofrecer vistas panorámicas al …
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
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Alanya, Turquía
de
$80,307
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 50 m2 en el 3er piso en el complejo Konak Green Life Avsallar.El complejo consta de un bloque de 7 plantas, situado en un bosque de pinos, a 800 metros de la playa de Incekum, a 500 metros del centro de Avsallar, donde encontrará tiendas, cafés y …
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
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Oba, Turquía
de
$692,738
La residencia cuenta con un club, piscinas para niños y adultos, una zona verde ajardinada, un centro comercial, un aparcamiento cubierto, un gimnasio, una sauna, un hamam y un baño de vapor, una sala de estar, una sala de juegos para niños.Terminación - Septiembre, 2025.Instalaciones y equi…
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Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$217,901
Ofrecemos apartamentos de alta calidad con vistas al mar y las montañas.La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, parque infantil, sala de estar y zona de barbacoa, pista de tenis, sauna, baño de vapor, hamam y jacuzzi, salas de masajes, centro de fitness, cine, aparcamiento.Te…
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Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
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Oba, Turquía
de
$325,929
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: pisos estándar de 1-2 dormitorios, duplex de jardín con 3-4 dormitorios y áticos de 2 dormitorios.Características de los planos El apartamento está equipado con: puerta de entrada de acero, int…
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Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
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Villa Furnished 4+1 villa with views of Alanya and the sea.
Alanya, Turquía
de
$490,896
Opciones de acabado Con acabado
Villa amueblada de cuatro dormitorios construida en 2022 con vistas al mar y Alanya.Habitaciones: 4 + 1Pisos: 3Dormitorios: 4Cuarto de cocina: 1Baños: 4Superficie de la villa: 359 m2Superficie de parcela: 450 m2La casa está equipada con muebles nuevos y electrodomésticos para máxima comodida…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Turquía
de
$176,886
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment on the seafront in the Konak Terrace complex.
Kargicak, Turquía
de
$105,569
Opciones de acabado Con acabado
A furnished one-bedroom apartment (1+1), 63 sq. m., is now available in the Konak Terrace complex. We present another exceptional project from Alanya's leading developer! Konak Terrace Homes is a new luxury residential complex with all amenities, located on the second line of the sea, …
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
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Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargicak, Turquía
de
$408,288
Opciones de acabado Con acabado
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Serenity Residence SPA complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$173,015
Opciones de acabado Con acabado
Residencia Serenity Mahmutlar tención Alanya.Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) de 90 metros cuadrados.Diseño de apartamento:cocina-comedordos dormitoriosdos bañosbalcón acristaladoLa calefacción por suelo radiante está instalada en todas las habitaciones, incluidos los baños.El …
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Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$233,049
La residencia cuenta con aparcamiento, piscina al aire libre y piscina infantil, sala de fitness, centro de spa (un baño turco, sauna, baño de vapor), zona de barbacoa, parque infantil, videovigilancia en las 24 horas.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaVentanas de aluminioPu…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, an aquapark and a private beach at 580 meters from the sea, Alanya, Turkey
Okurcalar, Turquía
de
$322,773
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, sala de conferencias, piscinas cubiertas y al aire libre, sala de fitness, centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), mini club, cine, parque infantil, cafeter…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$165,348
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 49 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 30 unidadesApartamentos con 2 dormitorios — 12 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 7 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartments in the Yekta Plaza complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$186,003
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
A furnished two-bedroom apartment (2+1 bedrooms), 120 sq m, on the 4th floor. The apartment features two glazed balconies and two bathrooms. Yekta Plaza is a residential complex with the amenities of a 5-star hotel, located in a quiet area of ​​the resort town of Mahmutlar. It is ideal…
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Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
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Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Turquía
de
$175,321
Opciones de acabado Con acabado
Yekta Kingdom Premium, the most grandiose and impressive project in Alanya, is a three-hectare site. This residential complex will become a new symbol of the Mahmutlar district. This luxury residential complex is located on the Mediterranean coast, in the warmest part of Turkey. It emb…
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Complejo residencial Apartments in the Via Mar Residence complex on the seafront.
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Kargicak, Turquía
de
$162,864
Opciones de acabado Con acabado
Un dormitorio (1+1) y dos dormitorios (2+1) apartamentos en el complejo Via Mar Residence en la playa.El complejo se encuentra en una superficie total de 6,852 m2 y consta de dos bloques de 5 plantas con 135 apartamentos.Un nuevo complejo residencial premium en la primera línea del Mar Medit…
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Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
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Kestel, Turquía
de
$182,986
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 105 sq m in the Emarine Residence complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms Balcony View of the sea and complex grounds Emarine Residence is a new premium residential complex with all amenities, located on the seaf…
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Oba, Turquía
de
$177,555
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
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