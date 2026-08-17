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Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
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Complejo residencial 2+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
Sehit Rafet Karacan Bulvari, Turquía
de
$91,985
Opciones de acabado Con acabado
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
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Smart Home
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Complejo residencial 1+1 apartments in the FDL Aren Plus complex in the Başiskele district | Izmit.
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Izmit, Turquía
de
$84,370
Opciones de acabado Con acabado
This apartment complex is located in the Kocaeli province, in the Basiskele suburb of Izmit. Fdl Group's new project in Basiskele, Aren Plus, is located in the Kocaeli province, in the Izmit suburb of Izmit, in the heart of the Basiskele district. Apartments for sale: 1+1 apartme…
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Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
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Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Izmit, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
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TekceTekce
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey
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Izmit, Turquía
de
$2,41M
Cada villa cuenta con un gran jardín, piscina, garaje, sauna y baño turco, lavandería, sala de estar, 6 balcones.Instalaciones y equipos en la casa ChimeneaAscensorUbicación e infraestructura cercana La propiedad está rodeada de vegetación y se encuentra a 45 minutos de Estambul, a 30 minuto…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, entertainment areas and sports grounds, Kocaeli, Turkey
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Izmit, Turquía
de
$176,963
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, juegos infantiles y salas de juegos, zonas de entretenimiento, cafeterías, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, baño turco y sauna, seguridad en las 24 horas.Terminación - 30/06/2025
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
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Izmit, Turquía
de
$733,794
Ofrecemos villas con jardines y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con vistas al lago y los bosques, seguridad alrededor de la hora, piscina comunitaria, zona deportiva, baño turco, sauna, sala de estar.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaUbicación e infraestructu…
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TRANIO
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Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools and kids' playgrounds near the city center, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$214,474
Ofrecemos apartamentos con vistas a las montañas, terrazas y jardines.La residencia cuenta con baño turco, sauna, gimnasio, piscinas cubiertas y al aire libre, bar, estanques, parque infantil, garaje.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteAislamiento de sonidoCocina…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
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Izmit, Turquía
de
$456,691
Ofrecemos apartamentos de lujo con saunas y jamones.Algunos apartamentos tienen jardines privados y piscinas.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, piscinas cubiertas y al aire libre, parque infantil, estanques, sala de estar, centro de fitness, voleibol, canchas de baloncesto y…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
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Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and beautiful green areas, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$413,592
La residencia cuenta con estanques y cascadas, sauna y baño turco, zonas de senderismo, gimnasio, cancha de baloncesto, piscinas cubiertas y al aire libre, parque infantil, aparcamiento, pista de tenis, café.Finalidad - 30/05/2023.Ubicación e infraestructura cercana E-5 autopista - 1 kmautop…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
Complejo residencial Zeray Dora Hill
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Complejo residencial Zeray Dora Hill
Cayirkoy Mahallesi, Turquía
de
$126,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
Área 85 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro proyecto consta de 6 bloques y 430 pisos en un área de 30,000 m2 en el distrito Çayırköy de Kocaeli.is posicionado. Tenemos dúplex de jardín, dúplex de techo y opciones planas regulares de 1 + 1 a 4.5 + 1 en nuestros bloques de 7 pisos. Dentro del alcance del proyecto, hay saunas y b…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
85.0
126,728
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas near shopping malls and highways, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$283,101
Ofrecemos apartamentos con balcón y terrazas.La residencia cuenta con zonas verdes con estanques, parques infantiles, senderos para caminar, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna, baño turco, centro de fitness, zona de estar, seguridad en las 24 horas, garaje.Terminación - 30/12/2023.Ubi…
Agencia
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Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$132,037
La residencia cuenta con sauna y baño turco, gimnasio y centro de fitness, piscinas cubiertas y al aire libre, café, parque infantil, zonas de eventos, aparcamiento, seguridad en las 24 horas y videovigilancia.Terminación - 30/12/2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está rod…
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, green areas and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Izmit, Turquía
de
$148,352
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños. Cada apartamento tiene sauna privada y baño turco.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y baño turco, lagos, gimnasio, juegos infantiles, baloncesto, voleibol y pistas de tenis, garaje y aparcamiento, zonas verdes y …
Agencia
TRANIO
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Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
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Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
de
$1,05M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 411 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro proyecto cuenta con 35 villas en un área de 26,000 m2 con su aire limpio, magnífica naturaleza y piedra única. concepto de casa en la región Akmeşe de Kocaeli. Tenemos opciones de 129 m2 a 441 m2 de plaza de jardín. metros en nuestras villas, todas las cuales son 5 dúplex + 1, con …
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
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