  2. Turquía
  3. Alanya
  Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Oba, Turquía
$281,825
13
ID: 2012
Última actualización: 18/2/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Oba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

Turquía, Alanya, Distrito OBA
Desarrollador BEST HOME, complejo residencial DOWN TOWN 4 Edificios 4 plantas al mar: 350m

? Apartamentos: 1+1 - desde 57.2 (m2) Desde 255.000€2+1 - Duplex - desde 120.8 (m2) Desde 480.000 euros.
Inicio de la construcción: Diciembre 2022.
Comisión: Diciembre 2024.

? La infraestructura del complejo: Piscina exterior 440m2 • Jacuzzi • Piscina para niños • Parque infantil • Lobby Cafe 110m2 • Piscina interior • VİP-SPA • Baño turco • Sauna • Salas de masaje • Gimnasio • Sala de juegos infantiles • Cafe 266m2 • Estacionamiento en interiores • Zona Wi-Fi • TV vía satélite • Luces de zona • Equipo generador

Muebles en los Apartamentos: ✅Mobiliario incorporado en la cocina y los baños. ✅armario empotrado en el pasillo ✅Paquete completo de electrodomésticos ✅Aire acondicionado en todas las habitaciones ✅Pisos calentados en baños + ¿Plumbing es adecuado para obtener la ciudadanía turca?
? Obtenga más información sobre comprar un apartamento en chat o por teléfono. ¡Llama o escribe!
Inmobiliaria extranjera de $40.000. Consulta gratuita. Apartamentos en la etapa de construcción a precios inferiores al desarrollador. Una enorme base de vivienda primaria y secundaria a los precios más rentables con los más altos ingresos de alquiler. Ayudaremos en todas las etapas de la transacción y ayudaremos a obtener la condición de residente. Apartamento en Alanya. Apartamento en Antalya. Villa Antalya. Villa Alanya. Propiedad en Turquía

Oba, Turquía
