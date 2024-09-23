Barrio residencial Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Turquía, Alanya, Distrito OBA

Desarrollador BEST HOME, complejo residencial DOWN TOWN 4 Edificios 4 plantas al mar: 350m

? Apartamentos: 1+1 - desde 57.2 (m2) Desde 255.000€2+1 - Duplex - desde 120.8 (m2) Desde 480.000 euros.

Inicio de la construcción: Diciembre 2022.

Comisión: Diciembre 2024.

? La infraestructura del complejo: Piscina exterior 440m2 • Jacuzzi • Piscina para niños • Parque infantil • Lobby Cafe 110m2 • Piscina interior • VİP-SPA • Baño turco • Sauna • Salas de masaje • Gimnasio • Sala de juegos infantiles • Cafe 266m2 • Estacionamiento en interiores • Zona Wi-Fi • TV vía satélite • Luces de zona • Equipo generador

Muebles en los Apartamentos: ✅Mobiliario incorporado en la cocina y los baños. ✅armario empotrado en el pasillo ✅Paquete completo de electrodomésticos ✅Aire acondicionado en todas las habitaciones ✅Pisos calentados en baños + ¿Plumbing es adecuado para obtener la ciudadanía turca?

