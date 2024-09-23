Complejo residencial Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

de
$210,810
BTC
2.5075383
ETH
131.4308054
USDT
208 424.1950872
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
ID: 35334
Última actualización: 23/4/26

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos para Permiso de Residencia y Ciudadanía Turca!
2+1 y 3+1 apartamentos en el complejo Royal Towers Premium - Alanya tención City Center.

¡Precios por debajo del mercado!

Apartamento 2+1 - 177.000 EUR

  • Foto del apartamento en el anuncio
  • Vista de los complejos terrenos

Duplex 2+1 - 200,000 EUR

  • Vistas al mar (foto disponible bajo petición)
  • Adecuado para permiso de residencia y ciudadanía turca

Apartamento 3+1 - 385.000 EUR

  • Vistas al mar (foto disponible bajo petición)
  • Adecuado para la Ciudadanía Turca


Ubicación y Alrededores

El complejo Royal Towers se encuentra en el centro de Alanya, a solo 5 minutos a pie del mar.

Ventajas de la ubicación:

  • 900 metros a la playa Cleopatra, un receptor de bandera azul por su agua limpia y amistad ambiental
  • Tiendas, supermercados, cafés y restaurantes para adaptarse a cada gusto y presupuesto están a poca distancia
  • Todas las comodidades necesarias (hospital, banco, escuela, etc.) están a poca distancia
  • Los mercados de verduras y peces están a pocos pasos

Sobre las Torres Reales

Royal Towers es un nuevo complejo premium que combina arquitectura moderna e infraestructura desarrollada.

  • Superficie: más de 4.000 m2
  • Estructura: dos bloques, 137 apartamentos
  • Ubicación: Centro de la ciudad de Alanya, a 5 minutos del mar

Infraestructura compleja
Royal Towers ofrece a los residentes una amplia gama de comodidades para una vida cómoda:

  • Gran piscina al aire libre
  • Piscina cubierta climatizada de invierno
  • Hammam y sauna
  • Salón de vapor romano
  • Sala de fitness
  • Parques infantiles
  • Zona de barbacoa
  • Estacionamiento interior
  • Generador (garantías de alimentación ininterrumpida)
  • Seguridad 24 horas y vigilancia de vídeo
  • Acceso a Internet en toda la zona social

Características principales del apartamento
El apartamento está equipado con todo lo necesario para vivir cómodamente:

  • Acristalamiento panorámico - vistas máximas y luz natural;
  • Ventanas de aluminio doble acristalamiento - excelente aislamiento de sonido y calor;
  • Puerta de entrada de acero - seguridad fiable;
  • Intercomunicación de vídeo - control de acceso;
  • Los armarios de cocina y baño incorporados ahorran tiempo y dinero en el montaje;
  • recintos de ducha y accesorios de plomería modernos;
  • calentador de agua eléctrico para agua caliente ininterrumpida.

No te pierdas la oportunidad de convertirte en el propietario de bienes raíces premium en uno de los complejos más prestigiosos de Alanya!

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, organizar una visualización y discutir los términos de compra.

Full support throughout the entire process, including assistance with obtaining a Turkish residence permit and citizenship!

