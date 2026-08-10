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Obra nueva en venta en Estambul

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Edificio de apartamentos JW Marriott Tarabya
Edificio de apartamentos JW Marriott Tarabya
Edificio de apartamentos JW Marriott Tarabya
Edificio de apartamentos JW Marriott Tarabya
Edificio de apartamentos JW Marriott Tarabya
Sariyer, Turquía
de
$712,000
JW Marriott Tarabya es un exclusivo proyecto residencial que cuenta con 215 viviendas y 22 oficinas, ubicado en el prestigioso distrito de Tarabya (Sarıyer), en la parte europea de Estambul. El proyecto combina una arquitectura contemporánea con impresionantes vistas al Bósforo y al Bosque d…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$2,13M
La marca Vadi Estambul El proyecto es un pináculo de lujo de construcción villa, que abarca 287.000 m2 en el codiciado distrito de Büyükçekmece villa de Estambul. Este proyecto excepcional cuenta con 225 villas independientes de diseño meticuloso, cada una con una piscina privada y amplio ja…
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TRANIO
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Turquía
de
$541,373
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños. Los pisos superiores tienen una vista pintoresca.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscinas cubiertas y al aire libre, restaurantes y cafés, un gimnasio, un centro de spa, yogs y estudios de pilates, un aparcamiento y un g…
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TRANIO
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TekceTekce
Complejo residencial Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$529,860
La residencia cuenta con un aparcamiento cubierto, un acuario, tiendas, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, una zona verde.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las mejores zonas de la parte asiática de la ciudad, cerca de playas, una univers…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Istova Green
Edificio de apartamentos Istova Green
Edificio de apartamentos Istova Green
Edificio de apartamentos Istova Green
Kagithane, Turquía
de
$313,000
Istova Green es un moderno proyecto residencial ubicado en Kağıthane, Estambul. Consta de 130 elegantes apartamentos distribuidos en dos torres de 14 plantas, ofreciendo una combinación de confort, funcionalidad y soluciones inteligentes para la vida moderna. Istova Green destaca por su e…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
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Sile, Turquía
de
$605,856
Ofrecemos villas con piscinas, zonas de barbacoa, plazas de aparcamiento.Terminación - Julio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Calefacción por suelo radianteAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 800 metros de la playa, en…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Maltepe, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con amplias zonas verdes, una piscina al aire libre, un aparcamiento, un parque infantil, un sistema de seguridad.Terminación - Septiembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de toda la infraestructura necesaria, a 3 minutos a …
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Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
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Kagithane, Turquía
de
$298,452
La residencia cuenta con un aparcamiento de 4 niveles, un gimnasio, una sauna, una zona de barbacoa en la azotea, seguridad alrededor de la hora y videovigilancia.Finalización - final de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción centralCalefacción por suelo radianteUbicación e infr…
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Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
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Beylikduzu, Turquía
de
$1,41M
Ofrecemos hermosas villas con una vista panorámica del Marmara, jardines y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una piscina cubierta y un club deportivo.Terminación - Agosto, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca d…
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
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Avcilar, Turquía
de
$780,948
El proyecto consta de dos plantas de 280 m2. Cada villa cuenta con amplios salones, cocinas modernas, baños de lujo, amplios jardines. Las villas, diseñadas teniendo en cuenta la arquitectura horizontal de baja altura, ofrecen los alojamientos ideales para familias.Instalacionespiscinagimnas…
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Edificio de apartamentos Elite World Residence
Edificio de apartamentos Elite World Residence
Edificio de apartamentos Elite World Residence
Edificio de apartamentos Elite World Residence
Edificio de apartamentos Elite World Residence
Edificio de apartamentos Elite World Residence
Kagithane, Turquía
Precio en demanda
Ubicación Privilegiada y Concepto de Residencia Hotelera de Marca Elite World Residence es un proyecto residencial con concepto hotelero ubicado en Yeni Levent–Kağıthane, una de las zonas urbanas más estratégicas y de mayor crecimiento de Estambul. Desarrollado en colaboración con Elite W…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con campo de fútbol, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, parque infantil, cafetería y restaurante, zona verde, mirador, zona de barbacoa, piscina, gimnasio, sauna y baño turco, aparcamiento, sistema de seguridad.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e inf…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
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Maltepe, Turquía
de
$289,498
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina al aire libre, un gimnasio, una sauna y un baño de vapor, un café, parque infantil, una gran zona verde.Terminación - mayo, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina Franke/Siemen…
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Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$447,678
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, garaje, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y baño de vapor, gimnasio, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de escuelas internaci…
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Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
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Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Turquía
de
$268,606
Un proyecto mixto con zonas residenciales y comerciales en una superficie de 68.200 m2 con una superficie de 54.402 m2. El proyecto, que tiene una gran zona verde, pretende traer el entorno comunitario y las relaciones vecinales. El proyecto incluye muchas funciones, así como áreas sociales …
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Turquía
de
$985,884
Privé Kemer le ofrece a usted y a su familia una nueva vida con su arquitectura elegante, moderna y de bajo nivel, mejora de la vida y cómodas tecnologías ecológicas, seguridad y todos los demás privilegios.CaracterísticasPiscinas interiores y exterioresrestaurantecentro de spagimnasioparque…
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Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$361,127
Ofrecemos amplios apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con piscinas, parques infantiles y jardines deportivos, zonas verdes, baños turcos, saunas y salas de vapor, seguridad, gimnasio, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 kmEstación de tr…
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Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas al mar.La residencia cuenta con una gran zona verde, zonas de salón y senderos para caminar, un gimnasio, un parque infantil, una piscina, un garaje de tres niveles, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2…
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Edificio de apartamentos Focus Güneşli
Edificio de apartamentos Focus Güneşli
Edificio de apartamentos Focus Güneşli
Edificio de apartamentos Focus Güneşli
Edificio de apartamentos Focus Güneşli
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Edificio de apartamentos Focus Güneşli
Bagcilar, Turquía
Precio en demanda
Focus Güneşli ofrece exclusivos apartamentos de alta gama en Bağcılar, Estambul, en el prestigioso barrio de Mahmutbey. Con una arquitectura contemporánea, amplias viviendas de 2+1 y 3+1 y excelentes instalaciones, el proyecto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de la vida famil…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$262,637
La residencia cuenta con saunas, una sala de vapor y un baño turco, un parque en la azotea, un gimnasio, un cine al aire libre, un aparcamiento de tres niveles, piscinas cubiertas y al aire libre, una cancha de baloncesto, un parque infantil, una zona de barbacoa.Terminación - Enero, 2024.Ub…
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Edificio de apartamentos Luna Dragos
Edificio de apartamentos Luna Dragos
Edificio de apartamentos Luna Dragos
Edificio de apartamentos Luna Dragos
Edificio de apartamentos Luna Dragos
Edificio de apartamentos Luna Dragos
Edificio de apartamentos Luna Dragos
Maltepe, Turquía
de
$330,256
Luna Dragos es un gran proyecto residencial de uso mixto ubicado en Maltepe, en la parte asiática de Estambul. Combina 689 viviendas y 55 locales comerciales en un entorno diseñado para la vida en comunidad, con una excelente ubicación cerca de las principales vías de transporte. Luna Dra…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Next Level İstanbul
Edificio de apartamentos Next Level İstanbul
Edificio de apartamentos Next Level İstanbul
Edificio de apartamentos Next Level İstanbul
Edificio de apartamentos Next Level İstanbul
Edificio de apartamentos Next Level İstanbul
Besiktas, Turquía
Precio en demanda
Next Level İstanbul es un prestigioso proyecto residencial y comercial ubicado en Levent–Beşiktaş, una de las zonas más exclusivas y dinámicas de Estambul. Situado sobre la avenida Büyükdere, muy cerca de la estación de metro, ofrece una excelente conexión con el transporte público y las pri…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
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Edificio de apartamentos Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Akzirve Strada Bahçeşehir es un destacado proyecto residencial ubicado en Başakşehir, Estambul, que cuenta con más de 2.500 viviendas distribuidas en tres fases de desarrollo. El proyecto combina una arquitectura moderna, amplias zonas verdes y un concepto de vida diseñado especialmente para…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
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Bagcilar, Turquía
de
$290,493
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, gimnasio, parque infantil, piscina al aire libre, un lago, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de univ…
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Edificio de apartamentos The Vira Istanbul
Edificio de apartamentos The Vira Istanbul
Edificio de apartamentos The Vira Istanbul
Edificio de apartamentos The Vira Istanbul
Edificio de apartamentos The Vira Istanbul
Edificio de apartamentos The Vira Istanbul
Edificio de apartamentos The Vira Istanbul
Beylikduzu, Turquía
Precio en demanda
El proyecto Vira Istanbul está ubicado en el distrito de Beylikdüzü, en Estambul, una de las zonas más atractivas y de mayor crecimiento de la ciudad. El complejo se extiende sobre una superficie de 92.000 m² y está compuesto por 17 edificios residenciales de arquitectura moderna. Incluye 1.…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$2,01M
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos con Vistas al Bósforo, Gran Balcón y 500 Metros a Akmerkez en Beşiktaş, Istanbul Los apartamentos en venta están situados en el distrito de Levent de Beşiktaş. Levent es el centro financiero de Istanbul y es una de las zonas de mayor valor de la tierra de Istanbul con su alto tr…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turquía
de
$418,827
El proyecto tiene pisos con 2-3 dormitorios y 3 plantas con espacio comercial.Además, el complejo cuenta con una infraestructura conveniente: un centro de fitness, sauna, piscina cubierta, parque infantil, campo deportivo multiusos, habitaciones hoteleras y instalaciones de carga para coches…
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Complejo residencial Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
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Umraniye, Turquía
de
$1,00M
El complejo residencial está diseñado como un pequeño pueblo con una ubicación privilegiada - cerca del nuevo Centro Financiero Internacional, en una de las zonas más dinámicas de la parte asiática de Estambul.El proyecto cuenta con edificios residenciales de baja altura, un gran parque urba…
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Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$557,109
La residencia destaca como un proyecto distinguido que ofrece todas las comodidades de la vida moderna en el distrito dinámico y prestigioso de Beşiktaş de Estambul. Desarrollado por Babacan Yapı, este proyecto está listo para ser completado en Diciembre 2026. Situado en una de las zonas más…
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$2,36M
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Bienes Raíces en un Complejo Cerca del Mar en Estambul Beşiktaş Los inmuebles de un proyecto destacan por su ventajosa ubicación. Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y atrae la atención de las vistas del Bósforo. Además, 15 Temmuz Şehitler puente se encuentra en la zona. El…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$467,574
Namli Vadi es una experiencia de vida única en el corazón de Estambul. Apartamentos con 1-2 dormitorios se ofrecen a su gusto en el proyecto de lujo de 7 plantas con diseño moderno.Finalización - final de 2024.Ubicación e infraestructura cercana Vadi Estambul - 2 minutosEstación de metro - 5…
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Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$720,176
Ofrecemos diferentes apartamentos con trasteros.La vivienda consta de 4 edificios (2 edificios de oficinas, 1 bloque de pisos, un hotel) y dispone de ascensores, una terraza del décimo piso, trabajo colectivozonas, un bar en la azotea, un cine al aire libre, un estudio de yoga y un gimnasio …
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
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Edificio de apartamentos Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Turquía
de
$178,000
Número de plantas 5
Área 50 m²
1 objeto inmobiliario 1
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Estambul Kucukcekmece junto a las estaciones de transporte rápido. Está a solo unos pasos de los prominentes centros educativos y de salud de la región. Es una oportunidad prometedora dentro de una de las áreas de inversión más importantes de …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
227,240
Agencia
Binaa Investment
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turquía
de
$945,096
Ofrecemos villas confortables con dos plazas de aparcamiento, un hamam, una sauna y un gimnasio, una vista panorámica del mar, la ciudad y la naturaleza circundante.La residencia cuenta con piscina, jardines y seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa ParquetCalefacci…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Sega Metro Park
Edificio de apartamentos Sega Metro Park
Edificio de apartamentos Sega Metro Park
Edificio de apartamentos Sega Metro Park
Edificio de apartamentos Sega Metro Park
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Edificio de apartamentos Sega Metro Park
Kucukcekmece, Turquía
de
$190,000
Sega Metro Park es un exclusivo proyecto residencial y de inversión ubicado en Küçükçekmece, Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 6.500 m² y está compuesto por seis edificios de 9 plantas, que albergan 291 apartamentos con distribuciones 2+1 y 3+1, además de 44 locales comerciales. …
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
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Edificio de apartamentos Bienes Raíces con Ricas Amenidades Sociales en Estambul Beşiktaş
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Besiktas, Turquía
de
$1,40M
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Bienes Raíces en un Complejo Cerca del Mar en Estambul Beşiktaş Los inmuebles de un proyecto destacan por su ventajosa ubicación. Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y atrae la atención de las vistas del Bósforo. Además, 15 Temmuz Şehitler puente se encuentra en la zona. El…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Turquía
de
$535,222
Ofrecemos apartamentos con parking, balcones y terrazas.La residencia cuenta con una amplia zona verde, aparcamiento, piscina, gimnasio, baño turco, sauna y baño de vapor, parque infantil interior y exterior.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está …
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TRANIO
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Complejo residencial Turkish citizenship by investment!
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Complejo residencial Turkish citizenship by investment!
Complejo residencial Turkish citizenship by investment!
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Complejo residencial Turkish citizenship by investment!
Maltepe, Turquía
de
$460,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Le presentamos nuestro nuevo complejo situado en el distrito de Maltape.Paquete de apartamento para la ciudadanía turca:Dos apartamentos: 1+1 y 1+1 para 435,00 USUDos apartamentos: 2+1 y 1+1 para 485.00 USUA petición, enviaremos un video de nuestros clientes comprando apartamentos en este co…
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Smart Home
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Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
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Bagcilar, Turquía
de
$357,730
Ofrecemos apartamentos confortables (2, 3, 4 dormitorios) con amplios balcones, terraza y jardines privados.La residencia cuenta con jardines, piscinas, sauna y baño turco, estudio de pilates, cancha de baloncesto, dos gimnasios, aparcamiento interior.Terminación - Septiembre, 2023.Instalaci…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$412,858
El proyecto cuenta con:zonas verdes ajardinadaszonas deportivas exterioresgimnasiocentro de spasauna y baño de atemPiscina cubiertaparque infantilplazas de aparcamiento privadoFinalidad - Diciembre, 30 2024.Ubicación e infraestructura cercana Escuela - 3 kmCentro de la ciudad - 40 kmCentro c…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Stara Tem Sultangazi
Edificio de apartamentos Stara Tem Sultangazi
Edificio de apartamentos Stara Tem Sultangazi
Edificio de apartamentos Stara Tem Sultangazi
Edificio de apartamentos Stara Tem Sultangazi
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Edificio de apartamentos Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Turquía
de
$312,000
Stara Tem Sultangazi es un moderno proyecto residencial ubicado en la parte europea de Estambul. Se extiende sobre una superficie de 23.500 m² y consta de 7 edificios residenciales, cada uno con 13 plantas. El proyecto ofrece apartamentos con superficies que van desde 68 hasta 204 m², convir…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Turquía
de
$264,627
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento, un gimnasio, un parque infantil, una zona verde.Terminación - Agosto, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 12 minutosEstación de metro - 12 minutosNuevo Aeropuerto de Estambul - 25 minutosCentro…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
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Maltepe, Turquía
de
$284,524
La opción de vivir única en el centro de la vida de la ciudad para aquellos que persiguen sus sueños. La vista única de las Islas de los Príncipes, que es el tema de los poemas en el lado anatólico, se convierte en una parte importante de su vida en el complejo. Simplemente abrir las cortina…
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Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
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Kartal, Turquía
de
$261,799
Cada sueño merece una oportunidad. A veces, la vida se convierte en tal que incluso los sueños se ven abrumados por ella. Consisting of a total of 227 apartments and creating difference by its unique location, complete social facilities and numerous privileges, the residence enables you to l…
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
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Kadikoy, Turquía
de
$557,109
El nuevo edificio ofrece amplios apartamentos con 2 y 3 dormitorios. En la planta baja del edificio hay locales comerciales. La construcción corresponde a las tecnologías modernas, se utilizan materiales de alta calidad.Características de los planos ventanas de doble acristalamientocegueras …
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Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
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Sariyer, Turquía
de
$395,522
Ofrecemos amplios apartamentos con terrazas y una vista panorámica de la ciudad.La residencia cuenta con piscina, yoga y zonas de pilates, centro de fitness y sauna, aparcamiento.Terminación - Diciembre, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 30 metrosUniversidades - 50…
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Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
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Bakirkoy, Turquía
de
$461,605
Ofrecemos apartamentos de lujo en una residencia con garaje y seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada justo al lado de la autopista E-5, en el centro de Estambul, a sólo 1 minuto de la escuela, un centro comercial, un hospital, un parque, …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
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Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Kartal, Turquía
de
$480,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Peron Istanbul Kartal: un estilo de vida e inversión en un complejo!Descubre un nuevo nivel de confort: compra un apartamento en el moderno complejo residencial Peron Istanbul Kartal en una de las zonas más buscadas de Estambul.Apartamentos en venta2+1 apartamentos (de 114 m2 a 197 m2) de US…
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Smart Home
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Complejo residencial New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
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Besiktas, Turquía
de
$1,64M
Situado en una zona de proyecto de 53.181 m2, el complejo ofrecerá 41 espléndidas villas rodeadas de naturaleza en İstanbul Durusu - 46.678 m2 del proyecto está compuesto por zonas verdes.Una sala de reuniones donde puede gestionar su negocio diario dentro de espacios vivos cuidadosamente di…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Turquía
de
$283,528
La residencia cuenta con piscina, gimnasio, sauna, baño turco y jacuzzi, parque infantil, sala de juegos, aparcamiento de 5 niveles.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 minutosEstación de metro - 5 minutosTunel de Eurasia - 8 minutosAeropuer…
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Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Edificio de apartamentos Nevbahar Suites
Basaksehir, Turquía
Precio en demanda
Nevbahar Suites en Başakşehir – Residencias boutique en un distrito en pleno crecimiento Nevbahar Suites es un exclusivo proyecto residencial boutique ubicado en el dinámico distrito de Başakşehir, en la parte europea de Estambul. Diseñado con un enfoque en el confort, la privacidad y la …
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
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Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,95M
Año de construcción 2021
Número de plantas 16
Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara. Los apar…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$318,348
Nuevos estudios y apartamentos con diferentes diseños en apart-hotel. Las características de la residencia:gran centro de negociosseguridad alrededor de la horaCafépiscina cubierta,centro multifuncionalsauna y spaconciergegarajesupermercadocancha de baloncestolimpiador seco y peluqueríaInsta…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
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Mustafa Kemalpasa Ortaokulu, Turquía
de
$1,26M
Número de plantas 5
Por qué esta propiedad؟ Como satisface las condiciones óptimas de inversión, junto a Basin Express Road y el Canal de Estambul. Garantiza que obtendrá la ciudadanía turca y vivirá cómodamente en Estambul. Proporciona opciones de venta de cuotas con entrega directa de títulos de propiedad. Un…
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Binaa Investment
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Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$409,874
El complejo residencial, consta de 2 edificios altos y 270 pisos con 2-3 dormitorios. Además de los apartamentos, el proyecto cuenta con 335 plazas de aparcamiento, piscina, gimnasio equipado, sauna y 4 tiendas.Ubicación e infraestructura cercana Situado en la zona donde se realizan los estu…
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Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$578,855
El proyecto de redesarrollo para todo el vecindario en el centro de Estambul. El complejo de varias unidades residenciales, oficinas y minoristas y un hotel de cinco estrellas se están construyendo aquí. Una calle peatonal con panaderías, comestibles y hortalizas recorre toda la manzana.Los …
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Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Edificio de apartamentos Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turquía
de
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları es un exclusivo complejo residencial de lujo ubicado en la zona de Küçükçekmece / Atakent de Estambul. El proyecto ocupa una superficie de 30.000 m², de los cuales 18.420 m² están destinados a amplias zonas verdes. El complejo ofrece 540 apartamentos con diferente…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
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Edificio de apartamentos Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul
Beylikduzu, Turquía
de
$426,603
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Amplios apartamentos en venta cerca de la Marina en Estambul Beylikdüzü Amplios apartamentos están situados en el barrio de Kavaklı en Beylikdüzü, Estambul. Beylikdüzü está siendo valorado día a día con nuevos proyectos, puerto deportivo de nueva construcción, y centros comerciales. La regió…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
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Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$660,137
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estil…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Turquía
de
$344,214
El proyecto tiene un diseño innovador y una construcción de calidad e incluye espacios vivos destinados a integrarse con la naturaleza y la armonía. Los 3.750 m2 de espacio verde y zonas de paisaje le permitirán tomar un profundo aliento lejos de la congestión de la metrópoli, dejando sentir…
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Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
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Buyukcekmece, Turquía
de
$1,74M
El complejo cuenta con amplias áreas sociales diseñadas con atención al mejor detalle para 95 familias distinguidas, donde se pueden hacer recuerdos agradables.Piscina cubiertasaunabaño de vaporgimnasiosala multifuncionalpiscina al aire librezona de barbacoajardines deportivos al aire libreU…
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Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$369,085
El proyecto en una comunidad de lujo de 251 viviendas y 20 espacios comerciales. Consta de 4 edificios.Estéticamente agradables apartamentos de 1-3 dormitorios y dúplex de 4-5 dormitorios.En las inmediaciones hay un centro cultural, estaciones de metro, playa, centros comerciales.Primer pago…
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Complejo residencial Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$479,512
Un nuevo proyecto en Kagithane en la parte europea de Estambul, cerca del río, rodeado de vegetación.El proyecto es único por incluir espacio comercial (41 oficinas, 5 tiendas) para la comodidad de los residentes, además de un edificio residencial con apartamentos y siete villas separadas.En…
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TRANIO
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Complejo residencial Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Turquía
de
$1,19M
Un nuevo complejo residencial en el estilo de villas costeras con vistas al Bosphorus. Los apartamentos están terminados en calidad de lujo, cada apartamento tiene un trastero y lugares en el garaje subterráneo.En el territorio del complejo residencial se ubicará: un café, una zona de recrea…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
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Edificio de apartamentos Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy
Bakirkoy, Turquía
de
$2,50M
Año de construcción 2019
Número de plantas 20
Pisos listos para mudarse en complejo con vistas al mar en Estambul Bakırköy Los pisos están situados en un proyecto en el centro de la costa del distrito de Bakırköy. Bakırköy es una de las zonas residenciales más antiguas de la parte europea de Estambul. Las líneas de transporte importante…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Manzara İstanbul
Edificio de apartamentos Manzara İstanbul
Edificio de apartamentos Manzara İstanbul
Edificio de apartamentos Manzara İstanbul
Edificio de apartamentos Manzara İstanbul
Edificio de apartamentos Manzara İstanbul
Kagithane, Turquía
de
$283,447
Manzara İstanbul es un moderno proyecto residencial que ofrece apartamentos premium en Kağıthane, Estambul, cerca del prestigioso barrio de Hamidiye. El proyecto destaca por sus impresionantes vistas panorámicas al Bosque de Belgrado y su excelente acceso a Vadi Istanbul, estaciones de metro…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
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Edificio de apartamentos Taksim Istanbul Residence compound
Beyoglu, Turquía
de
$455,000
Por qué esta propiedad؟ Una mezcla de arquitectura moderna y el sentido inherente de la historia, cerca de la plaza Taksim. Está rodeado de muchas tiendas, restaurantes, parques y áreas arqueológicas y turísticas. Altos servicios de lujo en el corazón de la ciudad histórica, una gran oferta …
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Binaa Investment
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Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Sisli, Turquía
de
$2,89M
Ofrecemos apartamentos de alta calidad y áticos con diferentes diseños (de dos a cuatro dormitorios). El apartamento tiene una vista panorámica de la ciudad, terrazas privadas y piscinas.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, aparcamiento, sauna, piscina cubierta, baño turco y spa, c…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Sisli, Turquía
de
$337,000
AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el prestigioso distrito de Şişli, en Estambul, que ofrece un estilo de vida de lujo a solo unos minutos de los principales centros comerciales y zonas culturales de la ciudad. AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ destaca por su exce…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Hadimkoy Yolu Caddesi, Turquía
de
$239,756
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, centro de fitness, baño turco y sauna, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil, centro comercial.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 minutoHospital - 4 minutosUniversidad - 5 …
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Turquía
de
$371,664
Complejo residencial en uno de los municipios más grandes, antigua, histórica y central, en Eyup Sultan, junto al Cuerno de Oro.Título de escritura listo, adecuado para la ciudadanía turca, sin cargo por título de escritura.27 bloques, cada bloque tiene 10 plantas, tipos de apartamento varía…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
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Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
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Sisli, Turquía
de
$722,567
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Turquía
de
$1,07M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento en un complejo de élite en la orilla del mar.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, garaje y aparcamiento, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, sauna, baño turco, sala de masajes, sala de juegos, parque infanti…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos RAMS Park House
Edificio de apartamentos RAMS Park House
Edificio de apartamentos RAMS Park House
Edificio de apartamentos RAMS Park House
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Edificio de apartamentos RAMS Park House
Sariyer, Turquía
de
$353,962
RAMS Park House Maslak es un moderno proyecto residencial con apartamentos en venta en Maslak, Estambul, desarrollado bajo un concepto integral que combina la vida urbana con la naturaleza. Ubicado en uno de los principales distritos financieros y de negocios de Estambul, el proyecto ofrece …
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Avenue Istanbul
Edificio de apartamentos Avenue Istanbul
Edificio de apartamentos Avenue Istanbul
Edificio de apartamentos Avenue Istanbul
Edificio de apartamentos Avenue Istanbul
Edificio de apartamentos Avenue Istanbul
Beylikduzu, Turquía
Precio en demanda
El proyecto The Avenue Istanbul es un distinguido desarrollo residencial ubicado en la zona de Beylikdüzü, en Estambul, que combina lujo y modernidad con impresionantes vistas al mar de Mármara. The Avenue Istanbul destaca por su ubicación estratégica, cerca de las principales autopistas …
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Binaa Investment
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Complejo residencial Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
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Pendik, Turquía
de
$166,053
La residencia cuenta con servicios alrededor de la hora, una sala de banquetes, un bar y un café, una piscina infantil, un servicio de conserjería, un gimnasio, una sala de juegos, una sala de conferencias, una piscina cubierta, un restaurante, un centro de spa, una sauna.Terminación - Julio…
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Complejo residencial Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Complejo residencial Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Complejo residencial Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
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Sariyer, Turquía
de
$1,13M
Opciones de acabado Con acabado
Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambul. En un lado del proyecto está el Bosque de Belgrado, y en el otro está el centro comercial Vadi Estambul, que destaca todas las posibilidades de la ciudad de ir de compras a entretenimiento.Hay un m…
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Smart Home
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Complejo residencial TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Complejo residencial TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Complejo residencial TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
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Umraniye, Turquía
de
$229,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
TOR Finance City Estambul: Apartamentos en el distrito de Up-and-Coming ÜmraniyeEste exclusivo proyecto residencial se encuentra en el rápido desarrollo del distrito de Ümraniye en el lado anatoliano de Estambul, a solo 5 minutos del Centro Financiero de Estambul.Combinando los niveles de vi…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Turquía
de
$304,420
Las características complejas:Zona verdeAparcamiento subterráneo de 2 nivelesGimnasio y saunaPiscinaTiendasTerminación - Julio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Armoni Park Mall - 1 minutoCentro Comercial de Estambul - 15 minutosParada de autobús - 1 minutoMetrobus - 5 minutosMarmara…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Turquía
de
$179,071
La residencia cuenta con una piscina cubierta, una sauna y un baño de vapor, un gimnasio, un garaje, seguridad alrededor de la hora.Terminación - 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto de Estambul - 35 minutosCentro comercial - 17 minutosEstación de metro - 1 minutoUniversidad -…
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Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Turquía
de
$124,355
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, aparcamiento, saunas y baños turcos, gimnasio, café.Terminación - 2025.Características de los planos Calefacción por suelo radianteCocinas incorporadasMini neveraTechos altosUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra…
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TRANIO
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Complejo residencial Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
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Maltepe, Turquía
de
$242,740
Un proyecto único que ofrece la oportunidad de vivir en el mismo centro de la ciudad y sentir como si estuviera dejando atrás el caos urbano.Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y las Islas de los Príncipes y plazas de aparcamiento. Los interiores han sido diseñados utilizando un enfoque…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Turquía
de
$2,71M
Complejo residencial en una zona tranquila, rodeado de vegetación.El proyecto incluye 4 edificios, zona ajardinada con zonas de recreación y pequeños lagos, trastero.Cada apartamento tiene un hall de entrada, salón con comedor, cocina, 3-4 dormitorios, 2-3 baños, balcón o terraza. Algunos ap…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Turquía
de
$649,487
El proyecto cuenta con apartamentos residenciales, piscinas para niños y adultos, un hammam, una sauna, un centro de fitness, terrenos deportivos, senderos para caminar, pistas para correr, parques infantiles, seguridad 24 horas con videovigilancia y plaza de aparcamiento para 700 coches.Ubi…
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Edificio de apartamentos Sea Pearl Ataköy
Edificio de apartamentos Sea Pearl Ataköy
Edificio de apartamentos Sea Pearl Ataköy
Edificio de apartamentos Sea Pearl Ataköy
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Edificio de apartamentos Sea Pearl Ataköy
Bakirkoy, Turquía
Precio en demanda
Sea Pearl Ataköy es uno de los proyectos residenciales más lujosos de Estambul y ofrece impresionantes vistas panorámicas al mar de Mármara. El proyecto está ubicado en el prestigioso distrito de Bakırköy, combinando una ubicación privilegiada con una arquitectura moderna y un estilo de vida…
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Binaa Investment
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Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Complejo residencial PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
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Bakirkoy, Turquía
de
$365,000
Opciones de acabado Con acabado
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
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Smart Home
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Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$441,708
El proyecto rodeado de paisajismo natural es un diseño moderno y ecológico que consta de 177 casas adosadas. Todas las casas ofrecen interiores elegantes, paisaje elegante y una pieza personal de la naturaleza. Cada adosada está pensada para acomodar a sus residentes con espaciosos interiore…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Turquía
de
$811,202
Ofrecemos amplios apartamentos con balcón y vistas a la ciudad.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una zona verde ajardinada, un aparcamiento, un parque infantil.Finalidad - Febrero, 2023.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de parada…
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Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
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15 Gokturk Biltes Koleji, Turquía
de
$457,625
Ofrecemos amplios y confortables apartamentos con hermosas terrazas y vistas al bosque.La residencia cuenta con terrenos deportivos al aire libre, piscina climatizada, jardines ajardinados, seguridad a las 24 horas, aparcamiento subterráneo, hamam y sauna, gimnasio.Terminación - Diciembre, 2…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
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Uskudar, Turquía
de
$432,754
Cada apartamento en la Quinta Temporada le ofrece un espacio de vida único. Disfruta del placer de estar a salvo con tus seres queridos y vivir la paz al máximo en tu apartamento donde sentirás los toques estéticos de la arquitectura...La compleja infraestructura:Aparcamiento interiorpiscina…
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Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Turquía
de
$1,93M
Moderno complejo residencial en una zona desarrollada, rodeado de naturaleza. Verde sin fin, vías acuáticas, jardín interior en el patio, paisaje único, arquitectura natural. Un lago azul profundo en el corazón del bosque.El proyecto incluye: apartamentos, parque infantil, gimnasio, piscinas…
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Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Complejo residencial Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
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Bagcilar, Turquía
de
$582,622
Las suites superiores forman parte del complejo residencial Batışehir. Batışehir es un complejo residencial con locales comerciales, residencias de hoteles de marcas famosas, oficinas y lugares de entretenimiento.El proyecto Superior Suites es un nuevo hotel de apartamentos de 15 plantas con…
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Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
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Complejo residencial Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
, Turquía
de
$415,000
Este proyecto se encuentra en el distrito de Bagcilar, cerca de la estación de metro Yenimahalle, centros comerciales, escuelas, universidades y hospitales.El complejo está siendo construido en una parcela de 49.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde, consta de 17 bloques, un total de…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
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Gaziosmanpasa, Turquía
de
$235,777
El complejo ofrece lujosas propiedades frente al mar con vistas incomparables, prometiendo un estilo de vida de elegancia y tranquilidad.Diseñado con tecnología de vanguardia y comodidades modernas, los 360 apartamentos inteligentes ofrecen a los residentes una experiencia de vida lujosa e i…
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Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Besiktas, Turquía
de
$221,849
Ofrecemos apartamentos con balcones.La residencia cuenta con gimnasio, sauna, baño de vapor, sala de conferencias, zonas deportivas, parque infantil, piscinas, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está rodeada de naturaleza y se encuentra a 5 minutos del aeropuerto d…
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TRANIO
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Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Mostrar todo Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Edificio de apartamentos Parkway Beylikdüzü
Beylikduzu, Turquía
de
$155,000
Parkway Beylikdüzü ofrece modernos apartamentos en Beylikdüzü, Estambul, diseñados para un estilo de vida familiar contemporáneo en la prestigiosa zona de Adnan Kahveci. El proyecto consta de dos bloques residenciales con aproximadamente 90 viviendas y locales comerciales, combinando confort…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Marinada Residence Ataköy
Edificio de apartamentos Marinada Residence Ataköy
Edificio de apartamentos Marinada Residence Ataköy
Edificio de apartamentos Marinada Residence Ataköy
Edificio de apartamentos Marinada Residence Ataköy
Edificio de apartamentos Marinada Residence Ataköy
Bakirkoy, Turquía
Precio en demanda
Ataköy Marinada Residence es un exclusivo desarrollo residencial de ultra lujo frente al mar, ubicado en Bakırköy, que ofrece propiedades premium en venta directamente en Ataköy Marina. El proyecto cuenta con solo 72 residencias exclusivas, diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectur…
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Binaa Investment
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Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
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Complejo residencial New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Turquía
de
$253,684
El complejo residencial de primera clase incluye su propio puerto deportivo, piscinas, zonas verdes, teatro, cine, centro comercial con marcas de lujo, restaurantes gourmet, campos deportivos, espacios educativos y culturales. Hay apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios para elegir.Ubicación e …
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TRANIO
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Complejo residencial Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$542,882
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños en una residencia moderna y confortable
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$510,351
Este excepcional proyecto destaca por su arquitectura horizontal y diseño interior moderno. Más que una casa, este complejo promete un ambiente alegre para una vida familiar feliz. El complejo ofrece una amplia gama de diseños de apartamentos de 1+1 a 3+1, adecuados para diferentes estilos d…
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TRANIO
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