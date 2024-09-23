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Piso en edificio nuevo Özak Göktürk Doa

Eyupsultan, Turquía
Precio en demanda
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12
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ID: 38189
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Eyupsultan

Sobre el complejo

Özak Göktürk Doa es un exclusivo proyecto residencial de estilo boutique ubicado en Göktürk, en el distrito de Eyüpsultan. Rodeado de naturaleza, ha sido diseñado para ofrecer privacidad, confort y una alta calidad de vida. Con solo 67 viviendas exclusivas, este refugio junto al bosque combina una arquitectura refinada con un entorno tranquilo, convirtiéndose en un lugar ideal para familias.

Özak Göktürk Doa ofrece amplios apartamentos con distribuciones de 3+1 a 5,5+1, todos con balcón, terraza o jardín privado. El 65 % del complejo está dedicado a zonas verdes. Entre sus instalaciones premium destacan una piscina cubierta, gimnasio, sauna y zona de barbacoa. Además, se encuentra a solo 1 minuto de la estación de metro y a 15 minutos del Aeropuerto de Estambul.

Las 10 principales ventajas de Özak Göktürk Doa:

  • Ubicación privilegiada junto al bosque: a pocos minutos del Bosque de Belgrado y del Bosque de Göktürk.

  • Exclusividad: solo 67 viviendas para garantizar la máxima privacidad.

  • Residencias espaciosas: superficies de 198 a 600 m².

  • Espacios exteriores privados: cada vivienda dispone de balcón, terraza o jardín.

  • Techos altos y grandes ventanales: abundante luz natural y vistas panorámicas al entorno natural.

  • Instalaciones de bienestar: piscina cubierta, gimnasio, sauna, zona de barbacoa y otros servicios exclusivos.

  • Espacios para familias: parques infantiles, zonas de actividades al aire libre y áreas familiares.

  • Sistema de seguridad avanzado: vigilancia y acceso controlado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Excelente conectividad: a 1 minuto del metro y a solo 10–15 minutos de Levent, Maslak y el Aeropuerto de Estambul.

  • Cerca de los mejores servicios: prestigiosos colegios, hospitales y centros comerciales, incluido Vadi Istanbul.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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