Piso en edificio nuevo Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa es un exclusivo proyecto residencial de estilo boutique ubicado en Göktürk, en el distrito de Eyüpsultan. Rodeado de naturaleza, ha sido diseñado para ofrecer privacidad, confort y una alta calidad de vida. Con solo 67 viviendas exclusivas, este refugio junto al bosque combina una arquitectura refinada con un entorno tranquilo, convirtiéndose en un lugar ideal para familias.

Özak Göktürk Doa ofrece amplios apartamentos con distribuciones de 3+1 a 5,5+1, todos con balcón, terraza o jardín privado. El 65 % del complejo está dedicado a zonas verdes. Entre sus instalaciones premium destacan una piscina cubierta, gimnasio, sauna y zona de barbacoa. Además, se encuentra a solo 1 minuto de la estación de metro y a 15 minutos del Aeropuerto de Estambul.

Las 10 principales ventajas de Özak Göktürk Doa: