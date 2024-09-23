Piso en edificio nuevo Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe es un destacado complejo residencial situado en la parte asiática de Estambul, en la zona de Maltepe – Esenkent. El proyecto se extiende sobre una superficie de 26.000 m² y cuenta con más de 780 viviendas distribuidas en nueve edificios residenciales, muchos de ellos con impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe.

Dünya Şehir Maltepe combina un diseño elegante con una amplia gama de servicios, incluyendo piscinas, extensas zonas verdes y un centro comercial integrado. Gracias a su cercanía al metro y a su entrega prevista en 2025, el proyecto constituye una excelente opción tanto para familias como para inversores.

10 ventajas principales de Dünya Şehir Maltepe