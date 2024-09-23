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Piso en edificio nuevo Dünya Şehir Maltepe

Maltepe, Turquía
de
$244,000
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5
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ID: 39649
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe
  • Metro
    Esenkent (~ 200 m)
  • Metro
    Gülsuyu (~ 1000 m)

Sobre el complejo

Dünya Şehir Maltepe es un destacado complejo residencial situado en la parte asiática de Estambul, en la zona de Maltepe – Esenkent. El proyecto se extiende sobre una superficie de 26.000 m² y cuenta con más de 780 viviendas distribuidas en nueve edificios residenciales, muchos de ellos con impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe.

Dünya Şehir Maltepe combina un diseño elegante con una amplia gama de servicios, incluyendo piscinas, extensas zonas verdes y un centro comercial integrado. Gracias a su cercanía al metro y a su entrega prevista en 2025, el proyecto constituye una excelente opción tanto para familias como para inversores.

10 ventajas principales de Dünya Şehir Maltepe

  • Ubicación privilegiada: situado junto a la autopista E-5 y cerca de la estación de metro Esenkent.

  • Vistas al mar y a las Islas Príncipe: las plantas superiores ofrecen panorámicas del Mar de Mármara y de las islas.

  • Amplia variedad de viviendas: distribuciones desde 1+1 hasta 4+1, adaptadas a familias, parejas y personas solteras.

  • Extensas zonas verdes: 15.500 m² de jardines paisajísticos, senderos y áreas de recreo.

  • Centro comercial dentro del complejo: 13.500 m² de superficie comercial con cafeterías, tiendas y marcas reconocidas.

  • Completas instalaciones: piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, sauna y baño turco.

  • Diseño elegante: arquitectura contemporánea con distribuciones funcionales.

  • Máxima seguridad: vigilancia y sistema de videovigilancia las 24 horas, además de accesos privados.

  • Tecnología moderna: aparcamiento cubierto y sistemas de hogar inteligente (Smart Home) en determinadas viviendas.

  • Entrega puntual: las viviendas se entregarán entre mayo y diciembre de 2025.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Maltepe, Turquía
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