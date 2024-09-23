Piso en edificio nuevo Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe es un destacado complejo residencial situado en la parte asiática de Estambul, en la zona de Maltepe – Esenkent. El proyecto se extiende sobre una superficie de 26.000 m² y cuenta con más de 780 viviendas distribuidas en nueve edificios residenciales, muchos de ellos con impresionantes vistas al Mar de Mármara y a las Islas Príncipe.
Dünya Şehir Maltepe combina un diseño elegante con una amplia gama de servicios, incluyendo piscinas, extensas zonas verdes y un centro comercial integrado. Gracias a su cercanía al metro y a su entrega prevista en 2025, el proyecto constituye una excelente opción tanto para familias como para inversores.
10 ventajas principales de Dünya Şehir Maltepe
Ubicación privilegiada: situado junto a la autopista E-5 y cerca de la estación de metro Esenkent.
Vistas al mar y a las Islas Príncipe: las plantas superiores ofrecen panorámicas del Mar de Mármara y de las islas.
Amplia variedad de viviendas: distribuciones desde 1+1 hasta 4+1, adaptadas a familias, parejas y personas solteras.
Extensas zonas verdes: 15.500 m² de jardines paisajísticos, senderos y áreas de recreo.
Centro comercial dentro del complejo: 13.500 m² de superficie comercial con cafeterías, tiendas y marcas reconocidas.
Completas instalaciones: piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, sauna y baño turco.
Diseño elegante: arquitectura contemporánea con distribuciones funcionales.
Máxima seguridad: vigilancia y sistema de videovigilancia las 24 horas, además de accesos privados.
Tecnología moderna: aparcamiento cubierto y sistemas de hogar inteligente (Smart Home) en determinadas viviendas.
Entrega puntual: las viviendas se entregarán entre mayo y diciembre de 2025.