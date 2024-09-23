Piso en edificio nuevo ETRO Residences Istanbul

ETRO Residences Istanbul es un exclusivo proyecto residencial de lujo que ofrece un estilo de vida con servicios de hotel de cinco estrellas en el corazón de Estambul, cerca de Taksim y Şişli. El proyecto destaca por sus vistas panorámicas, su arquitectura contemporánea y su diseño de alta gama.

ETRO Residences Istanbul combina servicios premium, como spa, gimnasio y atención de conserjería, con un sólido potencial de inversión y la posibilidad de obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria, en una de las ubicaciones más prestigiosas de Estambul.

10 ventajas de ETRO Residences Istanbul