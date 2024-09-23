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Piso en edificio nuevo ETRO Residences Istanbul

Sariyer, Turquía
de
$990,000
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5
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ID: 39654
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/8/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sariyer
  • Metro
    İTÜ-Ayazağa (~ 500 m)

Sobre el complejo

ETRO Residences Istanbul es un exclusivo proyecto residencial de lujo que ofrece un estilo de vida con servicios de hotel de cinco estrellas en el corazón de Estambul, cerca de Taksim y Şişli. El proyecto destaca por sus vistas panorámicas, su arquitectura contemporánea y su diseño de alta gama.

ETRO Residences Istanbul combina servicios premium, como spa, gimnasio y atención de conserjería, con un sólido potencial de inversión y la posibilidad de obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria, en una de las ubicaciones más prestigiosas de Estambul.

10 ventajas de ETRO Residences Istanbul

  1. Ubicación céntrica cerca de Taksim, Şişli y Beşiktaş.

  2. Apartamentos de lujo con el confort y los servicios de un hotel de cinco estrellas.

  3. Diseño moderno con elegantes detalles arquitectónicos y artísticos.

  4. Acabados de alta calidad y electrodomésticos integrados de primera categoría.

  5. Amplia gama de instalaciones: gimnasio, spa, sauna y piscina.

  6. Seguridad y vigilancia las 24 horas, todos los días de la semana.

  7. Vistas panorámicas de la ciudad y del Bósforo.

  8. Servicios de hotel de cinco estrellas, incluyendo limpieza y servicio de conserjería.

  9. Alta rentabilidad por alquiler y excelente potencial de revalorización.

  10. Apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión en bienes raíces.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

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Sariyer, Turquía
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