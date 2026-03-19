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Жилой квартал Ykines Torremolinos

Torremolinos, Испания
от
$428,894
;
14
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ID: 39586
ID новостройки на Realting
In CRM: 152138385
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Torremolinos
  • Адрес
    Avenida Palma de Mallorca

О комплексе

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English English
A new boutique residential development of 1 and 2-suite homes, with panoramic penthouses and garden suites that include a private pool or jacuzzi, just a step away from the beach. All homes feature spacious terraces and panoramic views, blending interior and exterior to fully enjoy the Costa del Sol. It stands out for its avant-garde design, premium qualities, and exclusive amenities. An iconic building inspired by the Mediterranean Roman pine, conceived for an urban lifestyle connected to nature. The project features a complete selection of amenities designed for enjoyment and community living: swimming pool, barbecue area, chill-out zone, and pet care space, among others. Spaces designed to share, connect, and foster a social, comfortable, and dynamic lifestyle, where every day is lived with greater quality and well-being.

Местонахождение на карте

Torremolinos, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой квартал Ykines Torremolinos
Torremolinos, Испания
от
$428,894
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