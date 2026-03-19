  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments

Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$499,428
;
20
Оставить заявку
ID: 39155
ID новостройки на Realting
In CRM: 1729373132
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара
  • Адрес
    Calle La Cantera

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Newly launched boutique residential development in one of the most exclusive areas of San Pedro de Alcantara, just a few meters from the beach, promenade, boulevard, restaurants, services, and amenities. Easy access to Puerto Banús, Marbella, and the main road connections along the Costa del Sol. Designed combining contemporary architecture, high-quality finishes, and an exceptional lifestyle in a privileged location. Comfort, efficiency, and ease of living are prioritized. The project comprises 17 carefully designed apartments offering bright spaces, with a focus on comfort and quality. The open-plan designs connect the living, dining, and kitchen areas, creating fluid and functional spaces. This project is ideal as a primary residence, second home, or investment property.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$604,681
Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Casares, Испания
от
$507,392
Жилой квартал Mimosas Fase II
Benahavis, Испания
от
$2,05 млн
Жилой квартал Mirador de Estepona Hills Phase III
Эстепона, Испания
от
$963,590
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с садом или солярием в Торревьехе
Торревьеха, Испания
от
$315,215
Вы просматриваете
Жилой квартал Alcantara Del Mar Apartments
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$499,428
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Villa Alhama
Жилой квартал Villa Alhama
Жилой квартал Villa Alhama
Жилой квартал Villa Alhama
Жилой квартал Villa Alhama
Жилой квартал Villa Alhama
Benahavis, Испания
от
$2,95 млн
Located in the hills of Benahavís, Montemayor occupies an exceptional setting where elevation, nature, and privacy come together harmoniously. Just a few minutes’ drive from Marbella and the coast, yet removed from the noise and density of urban life, it offers a sense of disconnection witho…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Quintessence Phase 2
Жилой квартал Quintessence Phase 2
Жилой квартал Quintessence Phase 2
Жилой квартал Quintessence Phase 2
Жилой квартал Quintessence Phase 2
Показать все Жилой квартал Quintessence Phase 2
Жилой квартал Quintessence Phase 2
Rio Real, Испания
от
$705,343
Год сдачи 2026
New development project designed as a residential concept immersed in a magnificent natural space with modern and minimalist architectural planning. A place where greens meet blues: nature, sea and horizon It offers you a place where you will feel comfortable all year round, backed by magni…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Показать все Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Жилой квартал Amaranta Living Casares Golf Fase 2
Casares, Испания
от
$507,392
In the heart of the Andalusian coast, this new development offers everything, it is the perfect balance between fun and tranquility, tradition and modernity, sophistication and glamour. Located in an unparalleled natural environment, it is the best access point to the beaches of the Costa …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации