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Жилой квартал LAKÜN

Михас, Испания
от
$521,044
;
10
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ID: 38905
ID новостройки на Realting
In CRM: 700742876
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

О комплексе

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An exclusive residential complex that redefines the concept of home, providing its residents with an experience comparable to that of a five-star hotel. Designed for maximum comfort, it integrates innovative spaces, first-class amenities and exceptional services.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал LAKÜN
Михас, Испания
от
$521,044
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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