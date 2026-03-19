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Жилой квартал 7 Olas

Фуэнхирола, Испания
от
$806,594
;
7
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ID: 39182
ID новостройки на Realting
In CRM: 973815489
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола
  • Адрес
    Bulevar de La Loma

О комплексе

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Откройте для себя эту эксклюзивную разработку 77 домов, построенных на побережье Коста-дель-Соль в Фуэнхироле. Площадки с 2 и 3 спальнями, включая 4 уникальных пентхауса. Разработанные для обеспечения максимального комфорта, все дома имеют морскую облицовку и имеют высококачественную отделку. Общие зоны разработки предназначены для удовлетворения всех ваших потребностей: * Пул бесконечности: Насладитесь купанием с панорамным видом на Средиземное море. * Коворкинг: Идеальное место для работы из дома со всеми удобствами. Гимнастика и сауна: Поддерживайте свое физическое благополучие, не выходя из дома. Пляжный клуб: Расслабьтесь на балийских кроватях и наслаждайтесь барбекю в привилегированной среде. Расположенная в районе Лас-Ломас, наиболее развитом районе Фуэнхиролы, эта новая разработка знаменует собой веху в этом развивающемся районе. Он расположен рядом с Gran Parque de Las Lomas, зеленым пространством площадью более 30 000 м2, где вы можете ходить, кататься на велосипеде, заниматься спортом или просто наслаждаться уникальной природной средой. Инвестиции в это развитие - отличная возможность благодаря своему привилегированному расположению и буму в районе Лас-Ломас. Будь то постоянное место жительства, второй дом или высокорентабельные инвестиции на Коста-дель-Соль, этот новый проект отличается своей эксклюзивностью и потенциалом для оценки. Кроме того, разработка предлагает легкий доступ к основным услугам, торговым центрам и транспортным связям, обеспечивая удобную и практическую жизнь для ее жителей. Расположенный в Фуэнхироле, этот город Коста-дель-Соль известен своим ярким образом жизни, круглогодичным теплым климатом и великолепными пляжами. Он предлагает широкий спектр развлечений, ресторанов, торговых центров и услуг, а также отличное транспортное сообщение с Малагой и Марбельей, что делает его привлекательным местом как для жителей, так и для туристов. Не упустите возможность стать частью этого эксклюзивного сообщества в непревзойденной обстановке.

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал 7 Olas
Фуэнхирола, Испания
от
$806,594
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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