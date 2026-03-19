Жилой квартал 7 Olas

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Откройте для себя эту эксклюзивную разработку 77 домов, построенных на побережье Коста-дель-Соль в Фуэнхироле. Площадки с 2 и 3 спальнями, включая 4 уникальных пентхауса. Разработанные для обеспечения максимального комфорта, все дома имеют морскую облицовку и имеют высококачественную отделку.
Общие зоны разработки предназначены для удовлетворения всех ваших потребностей:
* Пул бесконечности: Насладитесь купанием с панорамным видом на Средиземное море.
* Коворкинг: Идеальное место для работы из дома со всеми удобствами.
Гимнастика и сауна: Поддерживайте свое физическое благополучие, не выходя из дома.
Пляжный клуб: Расслабьтесь на балийских кроватях и наслаждайтесь барбекю в привилегированной среде.
Расположенная в районе Лас-Ломас, наиболее развитом районе Фуэнхиролы, эта новая разработка знаменует собой веху в этом развивающемся районе. Он расположен рядом с Gran Parque de Las Lomas, зеленым пространством площадью более 30 000 м2, где вы можете ходить, кататься на велосипеде, заниматься спортом или просто наслаждаться уникальной природной средой.
Инвестиции в это развитие - отличная возможность благодаря своему привилегированному расположению и буму в районе Лас-Ломас. Будь то постоянное место жительства, второй дом или высокорентабельные инвестиции на Коста-дель-Соль, этот новый проект отличается своей эксклюзивностью и потенциалом для оценки.
Кроме того, разработка предлагает легкий доступ к основным услугам, торговым центрам и транспортным связям, обеспечивая удобную и практическую жизнь для ее жителей.
Расположенный в Фуэнхироле, этот город Коста-дель-Соль известен своим ярким образом жизни, круглогодичным теплым климатом и великолепными пляжами. Он предлагает широкий спектр развлечений, ресторанов, торговых центров и услуг, а также отличное транспортное сообщение с Малагой и Марбельей, что делает его привлекательным местом как для жителей, так и для туристов.
Не упустите возможность стать частью этого эксклюзивного сообщества в непревзойденной обстановке.
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Фуэнхирола, Испания
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