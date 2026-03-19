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Жилой квартал MARALTO

Дос-Эрманас, Испания
от
$648,460
;
10
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ID: 39000
ID новостройки на Realting
In CRM: 479050428
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Город
    Дос-Эрманас
  • Адрес
    Calle Estepona

О комплексе

Перевод
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A grand residential complex in the Las Mesas area of Estepona that will offer homes with stunning views of the sea and mountains, filled with natural light and enhanced by the gentle sea breeze.

Местонахождение на карте

Дос-Эрманас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал MARALTO
Дос-Эрманас, Испания
от
$648,460
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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