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Жилой квартал Villa Satori

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,94 млн
;
18
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ID: 39160
ID новостройки на Realting
In CRM: 826392793
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара
  • Адрес
    Calle Auriga

О комплексе

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Discover the epitome of refined living, an extraordinary newly built residence located in the prestigious enclave of Nueva Andalucía, Marbella. Just a stone's throw from the exclusive golf club of the world-famous Puerto Banús marina, this generous plot of over 1014.36 square metres, with a built area of 650.17 m², boasts 534.64 m² of exquisite living space. Meticulously designed to offer an unrivalled lifestyle of comfort and sophistication. This impressive villa has five spacious bedrooms, each with its own luxurious en-suite bathroom. The master suite has a bathroom, dressing room and stunning views. The bathrooms, one on each floor, add comfort and elegance to the property. It goes beyond the ordinary, offering a fully equipped gym, a spa with sauna and hammam, a sophisticated bar and games room, an underground garage for two cars and a lift. The villa's contemporary architecture blends seamlessly with its natural surroundings, creating a luxurious and serene living experience. It is a masterpiece of modern design that promises an exceptional lifestyle in one of the most sought-after locations on the Costa del Sol. Enjoy the ultimate in sophisticated living and make this stunning property your own.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
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Жилой квартал Villa Satori
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от
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Количество этажей 1
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