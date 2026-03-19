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Жилой квартал The Bay Collection

Benalmadena, Испания
от
$3,36 млн
;
15
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ID: 38965
ID новостройки на Realting
In CRM: 963535571
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benalmadena
  • Адрес
    Avenida del Higueron

О комплексе

Перевод
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English English
Situated on the highest part of Higueron, the development is the latest addition to our area of detached villas. With magnificent views of the Bay of Fuengirola in the heart of the Costa del Sol, you will feel right at home. Our luxurious houses are unique in design and are tailored to your own preferences and requirements. We invite you to enjoy the exceptional environment in the home of your dreams. The interior and exterior become one, allowing the views of the Mediterranean Sea and the natural environment to be enjoyed. The combination of sensations favors formal simplicity, comfort and an easy harmony with the environment, providing a welcoming atmosphere. The unusual nature of its forms makes this villa an exclusive and unique design, both in terms of its architecture and its exteriors. The celebration of tranquil living, with views of the outdoor swimming pool merging with the Mediterranean Sea. From enjoying a private gym, to relaxing on the sofa watching a movie in a simple and comfortable space, with large sliding glass doors to access the Mediterranean garden that surrounds this villa.

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Продуктовые магазины
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Жилой квартал The Bay Collection
Benalmadena, Испания
от
$3,36 млн
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