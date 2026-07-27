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Новостройки в Alhaurin el Grande, Испания

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Жилой квартал Villa Vista Del Rey
Жилой квартал Villa Vista Del Rey
Жилой квартал Villa Vista Del Rey
Жилой квартал Villa Vista Del Rey
Жилой квартал Villa Vista Del Rey
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Жилой квартал Villa Vista Del Rey
Alhaurin el Grande, Испания
от
$874,853
Exclusive Contemporary Family Villa in Alhaurín el Grande Discover this stunning contemporary-style home, designed to offer comfort, elegance, and functionality in every detail. Set on a 833 m² plot, the property boasts a built area of 207 m² and 176 m² of usable space, perfectly distribute…
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