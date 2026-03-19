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Жилой квартал NAVIGOLF SUITES 2

Михас, Испания
от
$489,189
;
5
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ID: 38920
ID новостройки на Realting
In CRM: 293788301
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

О комплексе

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The final phase of the prestigious Navigolf complex offers high-end residences with stunning sea views, surrounded by an unbeatable range of leisure and entertainment options nearby.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
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Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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Жилой квартал NAVIGOLF SUITES 2
Михас, Испания
от
$489,189
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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