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Жилой квартал OCYAN VILLAS

Дос-Эрманас, Испания
от
$3,70 млн
;
10
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ID: 38993
ID новостройки на Realting
In CRM: 819940765
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Город
    Дос-Эрманас
  • Адрес
    Calle Estepona

О комплексе

Перевод
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Located in a picturesque and privileged environment, surrounded by natural exuberance, the Ocyan Luxury Villas form a group of twelve sophisticated villas with contemporary aesthetics, designed by one of the most renowned studios on the Costa del Sol.

Местонахождение на карте

Дос-Эрманас, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал OCYAN VILLAS
Дос-Эрманас, Испания
от
$3,70 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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