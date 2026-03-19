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Жилой квартал El Rosario 430

Ricmar, Испания
от
$7,39 млн
;
20
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ID: 39547
ID новостройки на Realting
In CRM: 1876036727
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Деревня
    Ricmar
  • Адрес
    Calle los Algarrobos

О комплексе

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Set on a south-facing plot of over 1,000 m², this newly built villa delivers sweeping views of the Mediterranean Sea and surrounding mountains. Developed by Sands Villas and designed by Gonzalez Jacobson, the property combines sharp modern architecture with natural textures and floor-to-ceiling glass for seamless indoor-outdoor living. The main level features an open-plan layout where the living, dining and kitchen areas flow to expansive terraces through full-width sliding doors. A private infinity pool, covered dining lounge and landscaped gardens create a true extension of the interior spaces. A private driveway leads to a double garage, with additional space to park two cars on the drive. Inside, the villa is finished to a high standard with elegant stone surfaces, warm wood cabinetry and discreet lighting. Generous bedrooms include stunning ensuite bathrooms, while the master suite offers direct terrace access and panoramic sea views. With its modern design, private setting and exceptional vistas, a standout contemporary home in Marbella East.

Местонахождение на карте

Ricmar, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Жилой квартал El Rosario 430
Ricmar, Испания
от
$7,39 млн
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