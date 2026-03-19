Жилой квартал Villa Kumo

Есть свойства, которые требуют компромисса. Это не один из них. Расположенный в охраняемом анклаве Эль-Херрохо в Ла-Кинте, это дом, который был спроектирован с предположением, что вы уже видели все остальное. Архитектура принимает уникальное решение и обязуется полностью: открытые темные деревянные потолки собора выше, теплый природный камень ниже и остекление от пола до потолка между ними. Естественный свет здесь не дополняет интерьер, он его создает. Результатом является последовательность пространств, которые одновременно кажутся монументальными и без усилий пригодными для жизни. Основные жилые помещения текут без иерархии, щедрый салон уступает место столовой двойного назначения, что в свою очередь приводит к мраморному кухонному острову значительных масштабов. Это не кухня, предназначенная для показа. Он предназначен для использования, с таким постоянством, которое делает его гравитационным центром дома. Внизу, смена программы регистрируется полностью. Выделенный оздоровительный пол: сауна, бассейн для погружения, тренажерный зал и зона для лечения, доступ к которой осуществляется через бронзовое стекло, работает с тихой логикой частного спа-центра. Рядом с ним: винный погреб с контролируемой температурой и автомобильная галерея с подсветкой потолка, которая превращает все, что вы паркуете под ним, в экспонат. Практичный и снисходительный редко разделяют план этажа. Мастер-люкс занимает собственную категорию. Потолок из бруса поднимается над спальной зоной; двойные овальные зеркала парят над отдельно стоящим тщеславием; гардероб для прогулок освещен как бутик. Сюита обращена к морю. Отдельная мраморная ванна, вырезанная из одного блока, сидит перед полноширотным остеклением с видом на кипарисовые деревья и Средиземное море за его пределами. Утренний свет ударяет первым. Снаружи терраса считавшейся сдержанностью: бесконечный бассейн, окаймленный камнем, полосатые шезлонги, покрытая виноградной лозой пергола для обеда, зрелые пальмы и облицованный бугенвилией периметр. Вид сада, который требует определенного обязательства оставаться дома.