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Новостройки в Torrox, Испания

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Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Жилой квартал Infinity Views
Torrox Park, Испания
от
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Residencial Peñoncillo IV
Жилой квартал Residencial Peñoncillo IV
Жилой квартал Residencial Peñoncillo IV
Жилой квартал Residencial Peñoncillo IV
Жилой квартал Residencial Peñoncillo IV
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Жилой квартал Residencial Peñoncillo IV
Torrox Park, Испания
от
$364,048
Modern and elegant flats in Malaga that combine contemporary design, functionality and energy efficiency. Each home is built with a reinforced concrete structure and advanced thermal and acoustic insulation to ensure maximum comfort throughout the year. The interiors feature large-format p…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
Жилой квартал Proa
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Жилой квартал Proa
El Morche, Испания
от
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Marinsa Altair
Жилой квартал Marinsa Altair
Жилой квартал Marinsa Altair
Жилой квартал Marinsa Altair
Жилой квартал Marinsa Altair
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Жилой квартал Marinsa Altair
Los Llanos, Испания
от
$341,295
Discover our exclusive selection of 112 modern 1, 2, and 3 bedroom homes, designed to offer you a unique and comfortable lifestyle. Ground-floor apartments with spacious terraces, first and second floors with glass balconies, and penthouses with solariums. Homes with exceptional views. Find…
Агентство
Muse
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