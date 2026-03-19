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Жилой квартал Haiku Suites

Benahavis, Испания
от
$568,825
;
12
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ID: 39393
ID новостройки на Realting
In CRM: 69985237
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis
  • Адрес
    Camino de Montemayor

О комплексе

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A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide range of options. Each home comes with a storage room and garage, and many offer stunning panoramic views of the Mediterranean Sea, offering an unparalleled living experience. Designed to take full advantage of the privileged setting of the Costa del Sol. The spectacular communal pool is perfect for relaxing and making the most of the more than 320 days of sunshine the region enjoys each year, whether with the family or for a relaxing moment under the Mediterranean sky. It also features communal gardens, a lounge, a spa, and a gym.

Местонахождение на карте

Benahavis, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Haiku Suites
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$568,825
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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