Жилой квартал Armonía

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Located in the vibrant heart of San Pedro de Alcántara, Málaga, this luxurious new-built apartment offers a sophisticated urban lifestyle. Part of an exclusive complex comprising 35 homes stands out with its contemporary design and premium features. Although the property does not feature a private pool, residents can enjoy the beautifully maintained communal garden, providing a serene escape amidst the bustling city.
The apartment boasts urban and city views, offering a picturesque backdrop to everyday living. Inside, meticulous attention to detail is evident throughout. The kitchen is a chef’s dream, equipped with first-class quality cabinetry and high-end Siemens appliances, complemented by Swiss plumbing. This focus on quality extends to the construction itself, with thick walls and high-quality windows ensuring excellent soundproofing between floors. The high-quality floor covering is enhanced by an Aerotermia heating system, providing comfort and efficiency.
This property is classified as luxury new-built, making it a unique opportunity in the real estate market. The exclusive complex offers both two and three-bedroom configurations, with some homes featuring duplexes complete with solarium terraces and private swimming pools.
Located in a prime urban setting, this apartment is ideal for those seeking a blend of luxury and convenience. Whether as a permanent residence or a holiday retreat, it promises a lifestyle of comfort and elegance in one of Málaga’s most sought-after areas.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Год сдачи
2026
Местонахождение на карте
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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