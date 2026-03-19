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Жилой квартал Naya Residences

Эстепона, Испания
от
$759,950
;
20
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ID: 39301
ID новостройки на Realting
In CRM: 1329561548
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

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This is an exclusive development of 88 two- and three-bedroom homes designed to offer a new way of living on the Costa del Sol. The project combines contemporary architecture, spacious outdoor areas, and comprehensive premium common areas featuring two swimming pools, a spa, a sauna, a hammam, a social club, a gym, gardens, and a street workout area—all with a resort-inspired design. Designed for those who value elegance, comfort, and privacy, with the assurance of a direct purchase and personalized customer service. The location is nestled within an established residential neighborhood that perfectly combines tranquility, privacy, and excellent transportation links. Surrounded by some of the area’s most prestigious golf courses, it is just 5 minutes from the beach and Puerto Banús, and very close to a carefully curated selection of services, dining, and leisure options. A strategic location that allows you to enjoy the Costa del Sol’s main attractions, with convenient access to Málaga Airport.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Naya Residences
Эстепона, Испания
от
$759,950
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