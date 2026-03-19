  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Михас
  4. Жилой квартал Alya Mijas Fase 2

Жилой квартал Alya Mijas Fase 2

Михас, Испания
от
$605,230
;
9
Оставить заявку
ID: 39046
ID новостройки на Realting
In CRM: 410537936
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас
  • Адрес
    Calle Musicos de Riviera, 7

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
New development of contemporary semidetached homes, located in Riviera del Sol, Mijas. The new homes have 3 and 4 bedrooms and have a built space up to 145m². They are distributed over two floors, including a private garden and the option to have private pool too! Each home has been designed with quality and comfort in mind, and the outdoor space is perfect for the Costa del Sol weather. The communal areas include a saline chlorination pool, gymnasium, co-working area, and landscaped garden areas. The specifications of these properties, along with the amenities and location, make these homes excellent value for money. Sitting on a hillside looking out over the Mediterranean, the properties are close to all local amenities including beautiful beaches, schools, dining, golf, shops, bars and everything else La Cala de Mijas offers. Ideally situated in between Fuengirola and Marbella, you are 20 minutes drive from Malaga airport and 20 minutes drive from the nightlife of Puerto Banus, the popular La Cañada shopping centre and the Mijas Aqua Park.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Marine Hills Fase 1
Resinera Voladilla, Испания
от
$665,525
Жилой квартал Villas Las Lomas de Marbella Club
Марбелья, Испания
от
$7,28 млн
Жилой квартал Horizonte Village Villas Fase 1
Михас, Испания
от
$2,33 млн
Жилой квартал La Roca 2
Benalmadena, Испания
от
$1,98 млн
Жилой квартал Zenith Estepona
Эстепона, Испания
от
$566,550
Вы просматриваете
Жилой квартал Alya Mijas Fase 2
Михас, Испания
от
$605,230
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Era Residence
Жилой квартал Era Residence
Жилой квартал Era Residence
Жилой квартал Era Residence
Жилой квартал Era Residence
Показать все Жилой квартал Era Residence
Жилой квартал Era Residence
Эстепона, Испания
от
$567,687
A new and exclusive boutique development located on the New Golden Mile, between Marbella and Estepona, one of the most sought-after residential areas on the Costa del Sol. Surrounded by beaches, golf courses, wellness clubs, luxury resorts, and renowned lifestyle destinations, the project o…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с инфраструктурой в Эстепоне, Малага
Эстепона, Испания
от
$669,639
Год сдачи 2028
Современные квартиры на берегу Средиземного моря в Эстепоне Эстепона — настоящий бриллиант Коста-дель-Соль. Город очаровывает своим историческим центром с уютными улочками, оживленной набережной, мариной и более чем 20 км чистейших пляжей, многие из которых отмечены Голубым флагом. Благоприя…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Alfa
Жилой квартал Villa Alfa
Жилой квартал Villa Alfa
Жилой квартал Villa Alfa
Жилой квартал Villa Alfa
Показать все Жилой квартал Villa Alfa
Жилой квартал Villa Alfa
Benahavis, Испания
от
$7,96 млн
This villa in El Madroñal is a stunning contemporary villa located in the heart of Benahavís, with panoramic views of the Mediterranean Sea. Located within an exclusive gated community with 24-hour security, this property offers privacy, comfort and a sophisticated lifestyle. Its architectu…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации