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Новостройки в Torremolinos, Испания

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Жилой квартал Kosmos
Жилой квартал Kosmos
Жилой квартал Kosmos
Жилой квартал Kosmos
Жилой квартал Kosmos
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Жилой квартал Kosmos
Torremolinos, Испания
от
$456,766
Exclusive new residential complex in Torremolinos with spectacular sea views at the foot of the Pinar del Moro pine forest, designed for those looking to enjoy a unique environment just 5 minutes from the beach and 10 minutes from Malaga city. This project has 104 multi-family homes with 2 …
Агентство
Muse
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Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
Жилой квартал Ykines Torremolinos
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Жилой квартал Ykines Torremolinos
Torremolinos, Испания
от
$428,894
A new boutique residential development of 1 and 2-suite homes, with panoramic penthouses and garden suites that include a private pool or jacuzzi, just a step away from the beach. All homes feature spacious terraces and panoramic views, blending interior and exterior to fully enjoy the Cost…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Living Gardens Torremolinos
Жилой квартал Living Gardens Torremolinos
Жилой квартал Living Gardens Torremolinos
Жилой квартал Living Gardens Torremolinos
Жилой квартал Living Gardens Torremolinos
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Жилой квартал Living Gardens Torremolinos
Torremolinos, Испания
от
$406,710
This exclusive new development in Torremolinos consists of two buildings with 1, 2, 3 and 4 bedroom flats, all with spectacular terraces and panoramic views. Its location is exceptional, just a short walk from the beach and close to the centre. Torremolinos, known for its quality of life, …
Агентство
Muse
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Жилой квартал Kool Torremolinos
Жилой квартал Kool Torremolinos
Жилой квартал Kool Torremolinos
Жилой квартал Kool Torremolinos
Жилой квартал Kool Torremolinos
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Жилой квартал Kool Torremolinos
Torremolinos, Испания
от
$898,743
It is located in one of the most sought after areas of the city, a quiet residential area where residents can disconnect from the daily hustle and bustle. All the ingredients to have the life you want. A destination full of life and excitement, charming beaches, culture, gastronomy, excelle…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Habitat Alborán – Bora
Жилой квартал Habitat Alborán – Bora
Жилой квартал Habitat Alborán – Bora
Жилой квартал Habitat Alborán – Bora
Жилой квартал Habitat Alborán – Bora
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Жилой квартал Habitat Alborán – Bora
Torremolinos, Испания
от
$885,660
Exclusive development of innovative architectural design facing the Alboran Sea. The development is located in a quiet area of Torremolinos with a contemporary architectural design created to enjoy the privacy and elegance of its gardens and lush vegetation. The residential is arranged in …
Агентство
Muse
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TekceTekce
Жилой квартал One Oak
Жилой квартал One Oak
Жилой квартал One Oak
Жилой квартал One Oak
Жилой квартал One Oak
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Жилой квартал One Oak
Torremolinos, Испания
от
$640,497
New project with a choice of 1, 2, 3 or 4 bedrooms, you can opt for one of the high-rise homes, a penthouse or a ground floor. Whichever you decide upon, all of them feature large outdoor spaces so you can relax and make every moment special with your family and friends. This development…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
Жилой квартал Residencial Pacaraima
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Жилой квартал Residencial Pacaraima
Torremolinos, Испания
от
$733,784
A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, wi…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
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Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Испания
от
$468,712
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
Агентство
Muse
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Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 1
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 1
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 1
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 1
Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 1
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Жилой квартал Magna Torremolinos Fase 1
Torremolinos, Испания
от
$540,384
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
Агентство
Muse
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