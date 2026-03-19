Жилой квартал Breeze

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Захватывающий проект из 34 удивительных апартаментов и пентхаусов с 2,3 и 4 спальнями, в идеальном месте, чтобы вы могли насладиться средиземноморским стилем жизни.
Современный дизайн и авангардная архитектура предлагают открытые и яркие пространства, чтобы наслаждаться и отдыхать в одном из самых привилегированных мест в мире. Урбанизация будет иметь приятные коммунальные пространства, такие как бассейн, ландшафтные сады, пространство для совместной работы и фитнес-зона. Комплекс, который будет полностью закрыт, также будет иметь постоянные камеры наблюдения и консьерж-сервис.
Проект расположен в Гвадалмина-Альта, Марбелья (Малага) один из самых привилегированных районов на Коста-дель-Соль, с более чем 70 полей для гольфа, 300 солнечных дней в году, среднегодовая температура 20 градусов и очень близко к местам культуры, спорта, пляжей, отдыха, покупок и гастрономии.
Местонахождение на карте
Сан-Педро-Алькантара, Испания
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