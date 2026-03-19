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Жилой квартал Breeze

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$784,978
;
11
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ID: 38955
ID новостройки на Realting
In CRM: 258738048
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара
  • Адрес
    Calle 18 A

О комплексе

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Захватывающий проект из 34 удивительных апартаментов и пентхаусов с 2,3 и 4 спальнями, в идеальном месте, чтобы вы могли насладиться средиземноморским стилем жизни. Современный дизайн и авангардная архитектура предлагают открытые и яркие пространства, чтобы наслаждаться и отдыхать в одном из самых привилегированных мест в мире. Урбанизация будет иметь приятные коммунальные пространства, такие как бассейн, ландшафтные сады, пространство для совместной работы и фитнес-зона. Комплекс, который будет полностью закрыт, также будет иметь постоянные камеры наблюдения и консьерж-сервис. Проект расположен в Гвадалмина-Альта, Марбелья (Малага) один из самых привилегированных районов на Коста-дель-Соль, с более чем 70 полей для гольфа, 300 солнечных дней в году, среднегодовая температура 20 градусов и очень близко к местам культуры, спорта, пляжей, отдыха, покупок и гастрономии.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Breeze
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$784,978
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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