Квартира в новостройке Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы

  Квартиры с панорамным видом в престижном районе Фуэнхиролы

Фуэнхирола, Испания
от
$1,10 млн
;
16
ID: 34008
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Фуэнхирола

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    3

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с потрясающим видом в Фуэнхироле, сертифицированные BREEAM, с большими террасами

Этот проект находится в муниципалитете Фуэнхирола. Расположенная в самом сердце Коста-дель-Соль, шумная и оживленная Фуэнхирола может похвастаться прекрасными песчаными пляжами, отличной инфраструктурой и оживленной атмосферой круглый год. Фуэнхирола предлагает широкий выбор магазинов, ресторанов и баров, отличные учебные заведения и медицинские учреждения, многочисленные поля для гольфа, водные виды спорта и культурные достопримечательности, такие как крепость Соайль и зоопарк Bioparc Fuengirola. Последней тенденцией на местном рынке недвижимости является стремление к роскоши: покупатели ищут эксклюзивное жилье с удобствами премиум-класса.

Квартиры в Фуэнхироле отличаются выгодным расположением: они находятся на границе трех муниципалитетов – Фуэнхиролы, Михаса и Бенальмадены – и имеют отличный доступ к главной автомагистрали A7. Местные магазины, известный ресторан и супермаркет находятся в нескольких минутах ходьбы. Проект расположен в 2,5 км от местных песчаных пляжей и остановки местного поезда, в 3,5 км от Бенальмадена Пуэбло, в 8 км от центра Фуэнхиролы, в 16 км от международного аэропорта Малаги и в 35 км от Марбельи и Пуэрто Бануса.

Роскошный комплекс расположился на возвышенном участке с видом на побережье и Средиземное море. «Зеленый» подход к строительству и проектированию этого проекта приведет к получению труднодостижимого сертификата BREEAM – международно признанного метода оценки и экологической сертификации зданий. Проект представляет собой частный закрытый комплекс с исключительными удобствами на территории: обширные зеленые зоны, открытые бассейны для взрослых и детей, оздоровительная зона, место для пикников и барбекю, садовая зона с фермерским рынком, центр для проведения деловых встреч и совещаний, сауна. Кроме того, владельцам будет выдана платиновая карта, которая позволит получить доступ к ряду эксклюзивных предложений и льгот в штаб-квартире макросообщества – 5* спортивном клубе и спа-отеле Hilton.

Этот проект – шедевр современной жизни, сочетающий в себе энергоэффективность, первоклассную отделку, захватывающие виды на море и просторные террасы. Здесь гармонично сочетаются роскошь и экологичность, что делает эти апартаменты идеальными для тех, кто ценит стиль и ответственный подход к жизни. Эти роскошные апартаменты будут оснащены кондиционерами, полами с подогревом, 2 парковочными местами с зарядным устройством для электромобилей, кладовой, встроенными и оборудованными кухнями от итальянского бренда, приложением для круглосуточного консьерж-сервиса и системой домашней автоматизации.


AGP-00909

Местонахождение на карте

Фуэнхирола, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
