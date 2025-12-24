Квартира в новостройке Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе

Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе

Бенаавис – это красивое место с живописной природой и прекрасными видами, расположенное между знаменитыми Марбельей, Рондой и Эстепоной. Район очень близок к пляжу – примерно в 7 км.

Энергоэффективные квартиры расположены в респектабельном комплексе в нескольких минутах от песчаных пляжей. Квартиры также находятся в 15 минутах от Пуэрто-Бануса, в 45 минутах от аэропорта Малаги и почти в часе езды от центра Малаги.

Квартиры в Бенаависе являются частью уникального жилого проекта, выполненного в формате клубного комплекса, который занимает огромную площадь в 200 гектаров. Расположенный на участке с панорамным видом на море, проект включает в себя социально-спортивный клуб на берегу искусственного озера. В составе проекта будут общие ландшафтные сады и открытый бассейн. В рамках клуба будут предоставлены возможности для водных видов спорта, таких как каякинг, серфинг с веслом и водные велосипеды. Также в проекте предусмотрены поле для гольфа, гольф-академия, профессиональные теннисные корты и корты для паддл-тенниса. Оздоровительный центр с полностью оборудованным тренажерным залом, спа-центром, сауной и массажными кабинетами, а также детский клуб с развлечениями для детей будут неотъемлемой частью этого жилого проекта.

Квартиры спроектированы с учетом принципов устойчивого развития и являются кандидатами на получение сертификата BREEAM – международного «зеленого» стандарта оценки экологической эффективности зданий.

В квартирах имеются полностью оборудованные кухни, системы домашней автоматизации, кондиционеры и полы с подогревом. Кроме того, за дополнительную плату можно добавить некоторые функции, такие как бассейн, сауна, турецкая баня и барбекю.

AGP-00720