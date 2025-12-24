  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benahavis
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на озеро в загородном клубе в Бенаависе

Benahavis, Испания
от
$2,62 млн
;
22
ID: 33156
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Benahavis

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Энергоэффективные квартиры в клубном комплексе в Бенаависе

Бенаавис – это красивое место с живописной природой и прекрасными видами, расположенное между знаменитыми Марбельей, Рондой и Эстепоной. Район очень близок к пляжу – примерно в 7 км.

Энергоэффективные квартиры расположены в респектабельном комплексе в нескольких минутах от песчаных пляжей. Квартиры также находятся в 15 минутах от Пуэрто-Бануса, в 45 минутах от аэропорта Малаги и почти в часе езды от центра Малаги.

Квартиры в Бенаависе являются частью уникального жилого проекта, выполненного в формате клубного комплекса, который занимает огромную площадь в 200 гектаров. Расположенный на участке с панорамным видом на море, проект включает в себя социально-спортивный клуб на берегу искусственного озера. В составе проекта будут общие ландшафтные сады и открытый бассейн. В рамках клуба будут предоставлены возможности для водных видов спорта, таких как каякинг, серфинг с веслом и водные велосипеды. Также в проекте предусмотрены поле для гольфа, гольф-академия, профессиональные теннисные корты и корты для паддл-тенниса. Оздоровительный центр с полностью оборудованным тренажерным залом, спа-центром, сауной и массажными кабинетами, а также детский клуб с развлечениями для детей будут неотъемлемой частью этого жилого проекта.

Квартиры спроектированы с учетом принципов устойчивого развития и являются кандидатами на получение сертификата BREEAM – международного «зеленого» стандарта оценки экологической эффективности зданий.

В квартирах имеются полностью оборудованные кухни, системы домашней автоматизации, кондиционеры и полы с подогревом. Кроме того, за дополнительную плату можно добавить некоторые функции, такие как бассейн, сауна, турецкая баня и барбекю.


AGP-00720

Актуальные новости в Испании
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Где не стоит покупать недвижимость в Испании: обзор проблемных регионов
21.10.2025
Где не стоит покупать недвижимость в Испании: обзор проблемных регионов
Где можно купить квартиру в Испании недорого? Топ самых доступных муниципалитетов
17.10.2025
Где можно купить квартиру в Испании недорого? Топ самых доступных муниципалитетов
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
02.10.2025
ВНЖ в Испании 2025: все альтернативы закрытой Золотой визе
Показать все публикации