Жилой квартал Cerquilla 39 B

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
This exceptional plot enjoys a privileged location in the heart of La Cerquilla, an exclusive residential enclave. It includes a project designed by Diego Tobal, with optional interiors by the renowned Pedro Peña.
A distinguished plot located in the heart of La Cerquilla, offering stunning mountain and sea views.
The project, one of three designed by Diego Tobal, stands out as the most impressive and elevated within the collection.
This project seamlessly blends the natural surroundings with premium materials and refined design. The choice of including interiors by Pedro Peña further enhances the experience of luxury and comfort. The privileged location makes it a unique opportunity. Situated in La Cerquilla, one of Marbella's most sought-after residential areas, the plot offers privacy and exclusivity within the prestigious Golf Valley.
This address combines seclusion with convenience, providing easy access to major golf courses, shopping centres and international schools. Its location in Nueva Andalucía ensures proximity to Marbella's iconic Golden Mile, vibrant Puerto Banús and the charming town centre.
Местонахождение на карте
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно