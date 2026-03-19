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Жилой квартал 360º by CORDIA

Михас, Испания
от
$443,683
;
20
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ID: 38996
ID новостройки на Realting
In CRM: 467697317
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Деревня
    Михас

О комплексе

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A magnificent development located in the iconic Cerrado del Águila area, whose privileged location offers spectacular views of the Costa del Sol coastline, stretching from the Sierra Nevada to Africa.

Местонахождение на карте

Михас, Испания
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Жилой квартал 360º by CORDIA
Михас, Испания
от
$443,683
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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