ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Квартиры
Квартиры с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Гуардамар
274
Бенидорм
262
la Vila Joiosa Villajoyosa
179
Бах-Виналопо
167
Кальпе
153
Santa Pola
117
Сан-Мигель-де-Салинас
111
Rojales
81
l Alfas del Pi
57
Дения
51
Эльче
50
Виналопо-Митха
36
Almoradi
30
Altea
28
el Campello
22
Sant Joan d Alacant
22
la Nucia
10
Teulada
7
Бениса
5
Mutxamel
4
Показать больше
Показать меньше
Квартира
Очистить
73 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
2
91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
70 м²
Исключительная квартира с индивидуальным характером в непревзойденном месте на пляже Сан-Ху…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
90 м²
Полностью отремонтирован в современном стиле с использованием высококачественных материалов…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
107 м²
Квартира в лучшем районе Плайя-де-Сан-Хуан с видом на море.Расположен в прекрасном месте, в…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
135 м²
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в урбанизации, построенной в 2003 году, в 700 …
€306,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
103 м²
Добро пожаловать в этот впечатляющий новый комплекс, состоящий из апартаментов с 1, 2, 3 и …
€339,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
124 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий жилой комплекс, предлагающий коллекцию великолепно спро…
€387,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
120 м²
Квартиры и апартаменты в новом комплексе с 1, 2, 3 и 4 спальнями, гаражом и кладовой, недал…
€411,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
250 м²
Изысканный пентхаус на пляже Сан-Хуан, в 100 метрах от пляжа. С неотразимым видом на море.В…
€685,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
160 м²
Эта квартира расположена в районе Альбуферета, Аликанте. Потрясающий вид на море, горы и ри…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
203 м²
Этот фантастический пентхаус расположен в одной из лучших урбанизаций в Плайя ву Сан Хуан.О…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
226 м²
Мы рады представить вам этот эксклюзивный пентхаус в районе Pau 5, на пляже Сан-Хуан. Этот …
€539,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
115 м²
Насладитесь захватывающими видами и солнечными днями в этом роскошном ПЕНТХАУСЕ, расположен…
€685,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
300 м²
Этот впечатляющий и просторный пентхаус с современным дизайном прекрасно отремонтирован и п…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
2
196 м²
Просторная угловая квартира с двумя спальнями площадью почти 200 м² и великолепным видом на…
€665,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
180 м²
Эта квартира находится на 12-м этаже здания на пляже Сан-Хуан, с потрясающим видом на море …
€730,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
164 м²
Квартира отличного качества в тихой урбанизации в Плайя де Сан Хуан, Аликанте. Рядом со все…
€424,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
120 м²
Невероятная квартира с видом на море в Плайя де Сан Хуан в Аликанте.Она состоит из трех спа…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
120 м²
Современные квартиры в 2 километрах от пляжей Сан-Хуан и Мучависта.51 эксклюзивных апартаме…
€349,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
88 м²
Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс, состоящий из множества современных кварти…
€305,500
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
4
113 м²
Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс, состоящий из множества современных кварти…
€366,500
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Типы недвижимости в Провинция Аликанте
пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL