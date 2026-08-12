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Квартиры и апартаменты с бассейном в Аликанте, Испания

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Торревьеха
2393
Бенидорм
1362
Аликанте
452
Марина-Баха
3198
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265 объектов найдено
Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260717105417 Меблированные апартаменты 21 м² в четырёхзвёздочном апарт-отеле Hilfor…
$208,745
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Квартира 1 комната в Бенидорм, Испания
Квартира 1 комната
Бенидорм, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/2
Код 20260719104625 Инвестиционный номер в Hilford La Torre площадью 21 м² расположен неда…
$208,745
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Прекрасная квартира на первом этаже с бассейном, детской площадкой и элегантными благоустрое…
$269,307
НДС
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DD CO DEDD CO DE
Квартира в Вильяхойоса, Испания
Квартира
Вильяхойоса, Испания
Площадь 127 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$503,660
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, бассейнами, спор…
$426,043
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус на пляже с потрясающим видом на море, просторной террасой и бассейном,…
$622,681
НДС
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Квартира 4 комнаты в Дения, Испания
Квартира 4 комнаты
Дения, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Элитные апартаменты премиум-класса с потрясающим видом на море В этом престижном курорте …
$595,250
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 5/5
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мо…
$648,457
НДС
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Квартира 3 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Квартира 3 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Привлекательная квартира на среднем этаже с террасой, общим бассейном и тренажерным залом, р…
$382,503
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Санта-Пола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Санта-Пола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
Потрясающий пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и захватывающим видом на м…
$477,810
НДС
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Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Гостеприимная квартира на первом этаже с открытым двором, семейными бассейнами и кортом для …
$381,152
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Современный пляжный пентхаус с террасой на крыше и общим бассейном всего в 200 метрах от мор…
$393,516
НДС
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Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Прекрасная квартира на среднем этаже с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площад…
$324,667
НДС
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Квартира в Мучамель, Испания
Квартира
Мучамель, Испания
Площадь 111 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Бональба Грин, идеаль…
$363,779
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Квартира в Sant Joan dAlacant, Испания
Квартира
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 71 м²
Casamayor Real Estate предлагает вам эксклюзивный роскошный жилой комплекс со всеми удобства…
$434,670
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Квартира 3 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 3 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Изысканный дуплекс на первом этаже с частным двором, выходом к бассейну и набережной на море…
$334,241
НДС
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Пентхаус в Вильяхойоса, Испания
Пентхаус
Вильяхойоса, Испания
Площадь 128 м²
Оризонна, эксклюзивное новое жилое здание, расположенное в Плайя-дель-Торрес, Вильяхойоса, о…
$555,170
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Квартира 5 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/16
Роскошная квартира с просторной террасой с видом на море, расположенная в городском курорте,…
$878,427
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 4
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим видом на мор…
$461,802
НДС
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Dolores, Испания
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Dolores, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Очаровательная квартира на первом этаже с небольшим частным садом, террасой, бассейном и пар…
$321,285
НДС
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Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Очаровательная городская квартира на берегу пляжа с уютной частной террасой, общим бассейном…
$226,977
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$523,776
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Квартира в Teulada, Испания
Квартира
Teulada, Испания
Кол-во ванных комнат 2
$309,383
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Пентхаус 3 комнаты в Finestrat, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/3
Современный пентхаус с большой террасой на крыше, бассейнами, детской площадкой и площадкой …
$371,276
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 2/2
Фантастический дуплекс на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общественным бассейном …
$370,877
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/4
Великолепный роскошный пентхаус с террасой на крыше, частным бассейном и парковкой, хорошо с…
$479,492
НДС
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Квартира 3 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Квартира 3 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1
Роскошная меблированная квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и трен…
$277,068
НДС
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Квартира 4 комнаты в Гуардамар, Испания
Квартира 4 комнаты
Гуардамар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Современная квартира на среднем этаже с большой террасой, общественным бассейном, спа-зоной …
$275,354
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Квартира 4 комнаты в el Campello, Испания
Квартира 4 комнаты
el Campello, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1
Фантастическая квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой и потрясающим в…
$368,053
НДС
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Типы недвижимости в Аликанте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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