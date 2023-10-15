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Квартиры с бассейном в Провинция Аликанте, Испания

Гуардамар
274
Бенидорм
262
la Vila Joiosa Villajoyosa
179
Бах-Виналопо
167
Кальпе
153
Santa Pola
117
Сан-Мигель-де-Салинас
111
Rojales
81
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73 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в l Alfas del Pi, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€494,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€664,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€534,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 189 м²
Виллы в эксклюзивной урбанизации, состоящей из 21 отдельной виллы с частным бассейном и сад…
€514,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Исключительная квартира с индивидуальным характером в непревзойденном месте на пляже Сан-Ху…
€450,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Полностью отремонтирован в современном стиле с использованием высококачественных материалов…
€350,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Квартира в лучшем районе Плайя-де-Сан-Хуан с видом на море.Расположен в прекрасном месте, в…
€309,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в урбанизации, построенной в 2003 году, в 700 …
€306,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Добро пожаловать в этот впечатляющий новый комплекс, состоящий из апартаментов с 1, 2, 3 и …
€339,500
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий жилой комплекс, предлагающий коллекцию великолепно спро…
€387,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Квартиры и апартаменты в новом комплексе с 1, 2, 3 и 4 спальнями, гаражом и кладовой, недал…
€411,500
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Изысканный пентхаус на пляже Сан-Хуан, в 100 метрах от пляжа. С неотразимым видом на море.В…
€685,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Эта квартира расположена в районе Альбуферета, Аликанте. Потрясающий вид на море, горы и ри…
€500,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 203 м²
Этот фантастический пентхаус расположен в одной из лучших урбанизаций в Плайя ву Сан Хуан.О…
€650,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Мы рады представить вам этот эксклюзивный пентхаус в районе Pau 5, на пляже Сан-Хуан. Этот …
€539,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Насладитесь захватывающими видами и солнечными днями в этом роскошном ПЕНТХАУСЕ, расположен…
€685,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Этот впечатляющий и просторный пентхаус с современным дизайном прекрасно отремонтирован и п…
€650,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 2
Площадь 196 м²
Просторная угловая квартира с двумя спальнями площадью почти 200 м² и великолепным видом на…
€665,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Эта квартира находится на 12-м этаже здания на пляже Сан-Хуан, с потрясающим видом на море …
€730,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 164 м²
Квартира отличного качества в тихой урбанизации в Плайя де Сан Хуан, Аликанте. Рядом со все…
€424,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Невероятная квартира с видом на море в Плайя де Сан Хуан в Аликанте.Она состоит из трех спа…
€380,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Современные квартиры в 2 километрах от пляжей Сан-Хуан и Мучависта.51 эксклюзивных апартаме…
€349,500
Квартира 3 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 88 м²
Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс, состоящий из множества современных кварти…
€305,500
Квартира 4 спальни с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 113 м²
Добро пожаловать в исключительный жилой комплекс, состоящий из множества современных кварти…
€366,500

Типы недвижимости в Провинция Аликанте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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