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Квартиры с террасой в Аликанте, Испания

Торревьеха
708
Бенидорм
287
Аликанте
204
Марина-Баха
966
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965 объектов найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 100 м²
✨ Жизнь в сердце Аликанте: возможность, в которой есть все ✨В самом сердце Аликанте, где гор…
$313,646
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира с ремонтом в самом центре Торревьехи. Очень просторная квартира с тремя спальнями, …
$102,280
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
$311,146
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$486,482
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Квартира 3 спальни в La Mata, Испания
Квартира 3 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Уникальная возможность приобрести эксклюзивный дом мечты в Ла Мата! Потрясающий вид на море …
$873,157
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Современная вилла в стиле модерн жилой площадью 164 м2, с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, …
$846,536
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартира расположена в районе Леванте, с невероятного вида на море, в одном из лучших районо…
$425,584
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$430,544
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
$432,910
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Пентхаус в Валенсия, Испания
Пентхаус
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО. НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Новый жилой комплекс апартаме…
$190,563
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Квартира 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Трехспальные апартаменты на севере Коста Бланке Роскошные апартаменты в современном стиле с …
$644,018
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Квартира 3 спальни в Teulada, Испания
Квартира 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый проект виллы в Морайре
$1,86 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
$446,574
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Квартира 4 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
$1,62 млн
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира 2 спальни в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Apartments in Ciudad Quesada, Costa Blanca Homes with 2 bedrooms and 2 bathrooms, living roo…
$306,417
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры с 2 спальнями в Бенидорме Апартаменты с 1 или 2 спальнями в центральной части Бенид…
$303,085
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
$425,277
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
$296,248
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Квартира 3 спальни в la Nucia, Испания
Квартира 3 спальни
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments for sale in Altea, Costa Blanca Exclusive and beautiful "Puerto Azul" Residential…
$535,707
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
$228,995
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
$202,615
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Bungalows for sale in Finestrat, Costa Blanca A new luxury residential complex, within the n…
$327,027
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Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Apartments in Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex consisting of 35 newl…
$512,240
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Apartments with sea views in Finestrat, Costa Blanca A new residential in Finestrat, located…
$403,468
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Residential complex in Finestrat Hills, Costa Blanca 16 exclusive properties with private po…
$414,263
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Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Представьте себе место, где море и природа становятся героями невероятной истории - вашей ис…
$189,143
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты расположены в привилегированном месте с видом на море, в одном из самых высоких …
$429,575
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Квартира 2 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Квартира 2 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$155,555
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Типы недвижимости в Аликанте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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