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Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания
Гуардамар
274
Бенидорм
262
la Vila Joiosa Villajoyosa
179
Бах-Виналопо
167
Кальпе
153
Santa Pola
117
Сан-Мигель-де-Салинас
111
Rojales
81
l Alfas del Pi
57
Дения
51
Эльче
50
Виналопо-Митха
36
Almoradi
30
Altea
28
el Campello
22
Sant Joan d Alacant
22
la Nucia
10
Teulada
7
Бениса
5
Mutxamel
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43 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
114 м²
16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
Рекомендовать
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бенидорм, Испания
112 м²
13/17
Новые апартаменты на продажу в районе Финестрат. Хотите получить консультацию? Узнать п…
€182,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
84 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€345,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
122 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€475,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
2
122 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€495,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4
3
169 м²
4
Первоклассные Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Престижном Гольф-Курорте в Сан-Мигеле Изысканные…
€985,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
5
3
173 м²
3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
4
2
144 м²
1/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€584,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
4
2
133 м²
4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€459,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
3
2
84 м²
4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€399,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
5
3
234 м²
33/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,05 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
190 м²
34/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€1,03 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
129 м²
11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€456,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
3
2
105 м²
11/34
Просторные Квартиры в Новом Небоскребе с Панорамным Видом на Море в Бенидорме, Коста-Бланка …
€422,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
245 м²
4/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€470,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
128 м²
2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€278,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
3
2
142 м²
1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
4
2
128 м²
2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€267,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
3
2
96 м²
2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€199,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
2
1
92 м²
1/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€170,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
els Poblets, Испания
2
1
52 м²
2/4
Квартиры с Видом на Море и Горы в Дении, Аликанте Современные квартиры и студии расположены …
€161,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
3
180 м²
21/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€1,02 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
2
1
63 м²
3/6
Стильная Квартира в Шаговой Доступности от Пляжа в Эль-Альбире, Альфас-дель-Пи Предлагаемая …
€305,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, в хорошем состоянии, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
120 м²
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
€121,957
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на горы, с общественным бассейном
Formentera del Segura, Испания
2
2
73 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Orihuela, Испания
4
2
124 м²
2/4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта…
€382,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Orihuela, Испания
4
2
138 м²
1/4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
1
1
57 м²
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
€119,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Orihuela, Испания
3
1
120 м²
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
€92,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
2
1
68 м²
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
€120,000
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