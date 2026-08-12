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Квартиры-студии в Аликанте, Испания

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4 объекта найдено
Студия 3 спальни в Finestrat, Испания
Студия 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Природа - это жилой проект 3-спальных таунхаусов, расположенных в Balcón de Finestrat, мирно…
$502,245
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Студия 1 комната в Кальпе, Испания
Студия 1 комната
Кальпе, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7/12
Студия у моря в Кальпе — полностью отремонтирована и готова к заселению! Ищете жильё на К…
$196,221
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Студия в Гуардамар, Испания
Студия
Гуардамар, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4
Студия с 1 ванной комнатой, кухней, большой террасой, меблирована, рядом с пляжем и всеми ус…
$68,322
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Студия 1 комната в Аликанте, Испания
Студия 1 комната
Аликанте, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продаётся студия в Аликанте в районе Miriam Blasco, располагается на 4 этаже. Общая площадь …
$266,982
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

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