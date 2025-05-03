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Квартиры с садом в Аликанте, Испания

Торревьеха
708
Бенидорм
287
Аликанте
204
Марина-Баха
966
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219 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Современная вилла в стиле модерн жилой площадью 164 м2, с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, …
$846,536
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Квартира 2 комнаты в La Mata, Испания
Квартира 2 комнаты
La Mata, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Эти стильные квартиры расположены всего в нескольких минутах ходьбы от моря, в одном из самы…
$375,290
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Элегантный новый строительный проект всего в 800 метрах от километров песчаных пляжей. Уютны…
$396,200
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Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры с 2 спальнями(от 267 000Euro) и 3 спальнями ( от 288 000 Euro)и таунхаусы с 3 спаль…
$289,555
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Плайя Фламенка, до клюшек для гольфа 1000 м - TR114344 2 спальни, 2 ванн…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элитные новые апартаменты в Playa Flamenca, Коста Бланка - TR114338 2 спальни, 2 ванные комн…
$183,323
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Квартира 2 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$183,298
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Квартира 5 спален в Кальпе, Испания
Квартира 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Эта очаровательная средиземноморская вилла расположена всего в 450 метрах или в 10 минутах х…
$855,869
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Квартира 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
80 домов, открытых для света Средиземноморья  Частная урбанизация таунхаусов, квартир, пе…
$693,201
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 73 m2.Orientation - north.The Apartment is situated downtown.Ne…
$263,930
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
76 квартир с большими террасами и видом на море в отличном жилом комплексе! Почему этот жило…
$290,690
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Квартира 1 спальня в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира с видом на море и рядом с пляжем Ла Мата в Торревьехе . Дом находится на первом эта…
$148,575
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Квартира 3 комнаты в Denia, Испания
Квартира 3 комнаты
Denia, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/4
Современные виллы расположены в спокойном городке Полоп, провинция Аликанте. Этот район идеа…
$533,366
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные апартаменты в Эльче - US6903 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 100 m2.…
$264,679
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Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаются новые апартаменты с видом на море и в 700 метрах от пляжа Ла Мата, Торревьеха (Али…
$564,358
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 99 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$289,725
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Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
$228,874
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 116 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$434,587
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Пентхаус в Finestrat, Испания
Пентхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с 21 эксклюзивным домом состоит из 8 этажей и имеет общий сад с пейзажным бас…
$529,379
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Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
$321,912
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами с 2 и 3 спальнями всего в 200 метрах от пляж…
$790,101
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Эта красивая вилла расположена в престижном месте в Кальпе и имеет потрясающий панорамный ви…
$1,29 млн
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Квартира 7 спален в Кальпе, Испания
Квартира 7 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположен в очень тихом районе, рядом со всеми услугами. Он состоит из двух этажей плюс отк…
$874,626
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$507,283
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Апартаменты в Эльче, 3 спальни, 108 м2 - US6889 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: …
$296,137
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Квартира 3 спальни в Benijofar, Испания
Квартира 3 спальни
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАР Новый жилой комплекс в тихом районе Бенихофара. Жилой дом, состоя…
$285,307
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Квартира 2 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
РЕЗИДЕНЦИЯ С ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА-ПОЛА !!! Жилой комплекс, состоящий из апартаментов с 2 и …
$290,690
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Квартира 3 спальни в Santa Pola, Испания
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Iconic это новый комплекс, который располагается в одной из самых зеленых и живописных мест …
$304,175
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$501,069
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Типы недвижимости в Аликанте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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