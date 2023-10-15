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Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Квартиры
Квартиры с видом на море в Провинция Аликанте, Испания
la Vila Joiosa Villajoyosa
179
Бах-Виналопо
167
Кальпе
153
Santa Pola
117
Сан-Мигель-де-Салинас
111
l Alfas del Pi
57
Дения
51
Эльче
50
Виналопо-Митха
36
Almoradi
30
Altea
28
el Campello
22
Sant Joan d Alacant
22
Aspe
12
la Nucia
10
San Fulgencio
7
Teulada
7
Xabia Javea
7
Бениса
5
Mutxamel
4
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1 096 объектов найдено
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Провинция Аликанте, Испания
3
1
75 м²
1/2
Апартаменты в Торре-де-ла-Орадада в 100 м от моря. Престижный район Коста-Бланки Роскошны…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
3
1
56 м²
3/4
Квартира в Мар Асуль в тихом жилом районе в 100 метрах от пляжа Кала Феррис. Площадь 56 м…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Торревьеха, Испания
3
2
78 м²
3/4
Апартаменты в Пунта-Прима с видом на море, в 30 метрах от пляжа, с мебелью и техникой. Ап…
€195,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
2
1
114 м²
16/24
Квартиры с 2, 3 и 4 Спальнями в Бенидорме с Панорамным Видом на Море Комплекс находится в са…
€492,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
70 м²
5/5
Представляем пентхаус на пятом этаже в районе Playa del Acequión в городе Торревьеха. Кварти…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
155 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€487,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
l Alfas del Pi, Испания
2
143 м²
Премиальный комплекс с террасами и видом на море. Всего в здании восемьдесят четыре дома с 2…
€438,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
47 м²
Представляем квартиру в два этажа в городе Торревьеха, район Torreblanca. Торревьеха – попул…
€89,260
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
5/5
Представляем пентхаус в городе Торревьеха, район Playa del Cura. Торревьеха – популярный исп…
€212,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
3
2
78 м²
3/4
Отличная квартира Пунта Прима, в 30 метрах от моря. Новая, с мебелью и техникой. …
€195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Провинция Аликанте, Испания
2
1
56 м²
3
Отличная кквартира в 100м. от моря, в Mar Azul. Хотите получить консультацию? Узнать под…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
2
2
190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
2
2
221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
76 м²
4
Представляем квартиру на первой линии моря в городе Торревьеха, район Ла Мата.Расстояние до …
€174,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
100 м²
1
Представляем квартиру на первом этаже с тремя спальнями на первой линии в городе Dehesa de C…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
48 м²
1/6
Представляем квартиру на первом этаже в жилом комплексе Residencial Viñamar VI в городе Торр…
€173,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
2
1
87 м²
1/4
Продается современная квартира в популярном районе Плайя Фламенка в Ориуэла Коста.Квартира н…
€165,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Rojales, Испания
3
1
66 м²
2/2
Продаются апартаменты на верхнем этаже в закрытой урбанизации площадью 66 км.м. с двумя спал…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
80 м²
Apartment 200 meters from the beach in Cala de Finestrat, Costa Blanca, with 2 bedrooms, 2 b…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
2
80 м²
Квартира на первом этаже с террасой 32 м2. Ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парков…
€442,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с гаражом, с тренажерным залом
Торревьеха, Испания
2
78 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€512,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
77 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€542,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
108 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€662,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
66 м²
8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€222,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
72 м²
7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
1
1
35 м²
6/6
Представляем пентхаус с видом на море в городе Торревьеха, район Ла Мата.Ла Мата - престижны…
€145,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Orihuela, Испания
1
1
54 м²
2
Представляем квартиру с видом на общественный сад всего в 400 метрах от пляжа в городе Dehe…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
67 м²
1/3
Представляем квартиру в закрытом жилом комплексе в городе Dehesa de Campoamor.Dehesa de Camp…
€119,000
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