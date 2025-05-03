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Квартиры около гольф-клуба в Аликанте, Испания

Торревьеха
708
Бенидорм
287
Аликанте
204
Марина-Баха
966
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355 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Апартаменты в Бенидорме, Коста Бланка - TM116960 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковров…
$411,120
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$486,482
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$430,544
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Bungalows for sale in Finestrat, Costa Blanca A new luxury residential complex, within the n…
$327,027
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Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Residential complex in Finestrat Hills, Costa Blanca 16 exclusive properties with private po…
$414,263
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты в Бенидорме, до моря 300 м - TM116984 2 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$388,341
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты расположены в привилегированном месте с видом на море, в одном из самых высоких …
$429,575
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 128 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$295,299
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 194 m2.Solarium: 68 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$358,037
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Апартаменты в Лос Балконеш, Торревьеха, Аликанте. Balcones De Amay расположен в тихом районе…
$636,825
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Квартира 3 спальни в Benejuzar, Испания
Квартира 3 спальни
Benejuzar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
$99,588
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Плайя Фламенка, до клюшек для гольфа 1000 м - TR114344 2 спальни, 2 ванн…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 102 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parkin…
$214,173
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Новые апартаменты в Вильямартин, Коста Бланка, Испания - TM117239 2 спальни, 2 ванные комнат…
$245,154
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элитные новые апартаменты в Playa Flamenca, Коста Бланка - TR114338 2 спальни, 2 ванные комн…
$183,323
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 161 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сovere…
$275,829
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Апартаменты в Villamartin, до гольф-клубов 760 м - TM117248 2 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
$264,679
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$269,339
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Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Элитные новые апартаменты в La Zenia, 2 спальни - ER7074 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковров…
$198,596
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Пентхаус в Benijofar, Испания
Пентхаус
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Люкс класс пентхаус в Сьюдад Кесада - ER7046 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 109…
$287,459
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 115 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
$447,816
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Квартира 2 спальни в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
АПАРТАМЕНТЫ В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС Новое здание состоит из 10 квартир с 2 и 3 спальнями в ц…
$133,610
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Пентхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Роскошные апартаменты в Villajoyosa, Коста Бланка, Испания - QUA8643 2 спальни, 2 ванные ком…
$672,003
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры на продажу в Ориуэла Коста, Аликанте. Первый этап состоит из 28 квартир, все с 2 сп…
$233,357
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Комфортабельные апартаменты в Villamartin, к клубам для гольфа 760 м - TM6683 2 спальни, 1 в…
$197,425
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Квартира 2 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современные апартаменты в Бенидорме, 2 спальни - TM116981 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$406,781
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Апартаменты класса люкс в Playa Flamenca, Испания - TM1116228 3 спальни, 2 ванные комнаты. К…
$378,578
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Квартира 3 спальни в Бенидорм, Испания
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
$838,215
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
$578,626
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Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$430,729
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Типы недвижимости в Аликанте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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