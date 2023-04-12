Купить вилла в Греции

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1 473 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 740,000
Код недвижимости: HPS3883 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 740.000 . Это 160 кв. …
Вилла 1 комната
Sklavopoula, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 4 комнаты
Stylos, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 747,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 4 комнаты
Maleme, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 740,000
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат
120 м²
€ 630,000
Вилла 3 спальни
Пеания, Греция
3 ванных комнат
426 м²
€ 900,000
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
Вилла 3 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
160 м²
€ 495,000
Код недвижимости: HPS3806 - Вилла на продажу в городе Корфу Корфу для € 495.000 . Это 160 кв…
Вилла 3 спальни
Metamorfosi, Греция
2 ванных комнат
120 м²
€ 300,000
Код недвижимости: HPS3790 - Вилла на продажу в Ormilia Metamorfosi для € 300.000 . Это 120 к…
Вилла 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
138 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
Вилла 2 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 330,000
В этом живописном месте расположен наш комплекс, состоящий из 3 каменных вилл, которые прекр…
Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 1
€ 460,000
Уютный домик в тихом уединенном месте, среди оливковых рощ. Здесь продумано всё для комфо…
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 2
€ 950,000
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
Вилла 4 спальни
almyrida, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 25
€ 900,000
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
Вилла 3 спальни
Aspro, Греция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 2
€ 770,000
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат
4 ванных комнат
184 м²
Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Вилла 5 спален
Лептокарья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 280,000
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 5 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
Вилла 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,640,000
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
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