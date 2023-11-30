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Греция
Жилая
периферия Пелопоннес
Жильё в периферия Пелопоннес, Греция
Municipal Unit of Sikyona
13
Municipality of Argos and Mykines
6
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
6
Municipality of West Mani
5
Municipal Unit of Evrostina
5
Municipal Unit of Nafplio
5
Municipal Unit of Solygeia
5
Municipal Unit of Vocha
5
Municipality of East Mani
4
Municipality of Messini
4
Каламата
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Ксилокастрон
4
Municipality of Epidaurus
3
Municipality of North Kynouria
3
Municipal Unit of Corinth
3
Municipal Unit of Saronikos
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Velo
3
Врахатион
3
Кранидион
3
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494 объекта найдено
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Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
2
125 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Коттедж
Stavrodromi, Греция
240 м²
€40,000
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Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
7
4
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
4
2
296 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
5
2
125 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
4
159 м²
3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
200 м²
3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
4
153 м²
3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
78 м²
5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
8
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
135 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
3
1
130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
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Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
6
2
138 м²
1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
5
2
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
6
2
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
3
304 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
5
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
42 м²
1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
2
1
52 м²
1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
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Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
1
600 м²
1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
5
164 м²
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
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Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
4
2
259 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
5
125 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
3
56 м²
1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
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