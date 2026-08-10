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Жилье в периферии Пелопоннес, Греция

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
Municipality of Corinth
104
Municipal Unit of Corinth
64
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579 объектов найдено
Квартира в Врахатион, Греция
Квартира
Врахатион, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$201,799
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
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Дом 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Расположенная над кристально чистыми водами Саронического залива, в престижном прибрежном ан…
$692,573
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Квартира 2 комнаты в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 230 метрах от моря, предлагается к прод…
$86,292
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Sideris Real Estate
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Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$553,506
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
$80,720
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Квартира в Municipality of Corinth, Греция
Квартира
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$192,574
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Grekodom Development
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$148,755
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 169 м²
Продается таунхаус площадью 169 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$366,020
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$301,081
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Особняк 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Коринфия, Истмия -  Роскошная вилла 200 кв.с возможностью достраивания еще 400 кв.м. Постр…
$578,535
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся исключительная квартира площадью 111 кв.м, расположенная на приподнятом первом эта…
$373,963
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Sideris Real Estate
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 470 м²
Элегантная вилла в три уровня с двумя независимыми входами, обеспечивающими удобство, функци…
$1,48 млн
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Квартира 2 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$253,852
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Коттедж 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$224,335
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Квартира 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
$749,750
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 350 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$944,567
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Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 348 м²
Продается вилла площадью 348 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида на стадии строительст…
$2,60 млн
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в этом уникальном комплексе из …
$1,77 млн
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Откройте для себя ваш новый дом! Если вы ищете квартиру, которая станет вашим постоянным …
$212,334
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Sideris Real Estate
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Коттедж 4 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$495,898
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Квартира 1 спальня в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Loutraki near the center, furnished apartment of 50 sq m is for sale. The apartment is in an…
$151,497
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Продается строящаяся новая квартира площадью 96 кв.м в отличном районе Лутраки, всего в 300 …
$363,652
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Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 720 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижн…
$1,00 млн
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyнх…
$247,949
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Квартира 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Продается квартира площадью 53 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$318,791
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Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
$314,649
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся превосходная угловая квартира площадью 108 кв.м, расположенная на возвышенном перв…
$327,217
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Коттедж 4 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
$791,075
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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