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Жильё в периферия Пелопоннес, Греция

Municipal Unit of Sikyona
13
Municipality of Argos and Mykines
6
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
6
Municipality of West Mani
5
Municipal Unit of Evrostina
5
Municipal Unit of Nafplio
5
Municipal Unit of Solygeia
5
Municipal Unit of Vocha
5
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494 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Коттедж в Stavrodromi, Греция
Коттедж
Stavrodromi, Греция
Площадь 240 м²
€40,000
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии в Municipal Unit of Tripoli, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, на первой береговой линии
Municipal Unit of Tripoli, Греция
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция Предлагаются меблирова…
€770,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
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Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кинета, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 138 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на перво…
€250,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€90,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Галатаки, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€100,000
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Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
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Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
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Типы недвижимости в периферия Пелопоннес

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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