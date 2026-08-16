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Жилье в Municipality of East Mani, Греция

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дома
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3 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of East Mani, Греция
Таунхаус
Municipality of East Mani, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$306,984
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Grekodom Development
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Дом 8 комнат в Итилон, Греция
Дом 8 комнат
Итилон, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
$976,130
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Коттедж 3 спальни в Municipality of East Mani, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of East Mani, Греция
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м на острове Закинф. Цокольный этаж состоит из 2…
$619,872
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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