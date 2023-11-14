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Жильё в Municipality of East Mani, Греция

дома
4
4 объекта найдено
Дом 5 спален в Итилон, Греция
Дом 5 спален
Итилон, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Built in 2007, this beautiful home is located in an idyllic setting above the seaside villag…
€800,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Mina, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Mina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€225,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Йитион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Йитион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€270,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Municipality of East Mani, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Municipality of East Mani, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается двухэтажный коттедж 280 кв.м в районе Мани, в области Восточного Пелопонесса. Котт…
€350,000

Параметры недвижимости в Municipality of East Mani, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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