Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Sparta
  4. Жилая

Жилье в Municipality of Sparta, Греция

;
дома
4
4 объекта найдено
Коттедж в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж
Municipality of Sparta, Греция
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Spartia, Греция
Вилла
Spartia, Греция
Площадь 146 м²
Продается вилла площадью 146 кв.м в Кефалонии. Вилла имеет угловое расположение. Из окон о…
$507,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Половица, Греция
Таунхаус
Половица, Греция
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$401,441
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
It Is RealtyIt Is Realty
Коттедж в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж
Municipality of Sparta, Греция
Площадь 260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$527,228
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Sparta, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти