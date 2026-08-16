Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Trifylia
  4. Жилая

Жилье в Municipality of Trifylia, Греция

;
дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Rodia, Греция
Коттедж 2 спальни
Rodia, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни
Филиатра, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$177,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Кипарисия, Греция
Коттедж
Кипарисия, Греция
Площадь 293 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет углов…
$259,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Trifylia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти