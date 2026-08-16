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Жилье в Лутракионе, Греция

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квартиры
3
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лутракион, Греция
Квартира 2 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 230 метрах от моря, предлагается к прод…
$86,292
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
В одном из самых привилегированных районов Лутраки, прямо у моря, предлагается на продажу вп…
$695,218
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Sideris Real Estate
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Вилла 5 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 5 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
An impressive 135 sq m villa for sale in Loutraki built on a 700 sq m plot, combining unique…
$469,893
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
К продаже предлагается исключительная квартира площадью 84 кв.м в новом трёхэтажном жилом до…
$564,919
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Sideris Real Estate
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Дом 2 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 2 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается квартира в Лутраки площадью 110 кв.м. на 1-м этаже в трехэтажном доме. Квартира им…
$242,866
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Дом 3 комнаты в Лутраки, Греция
Дом 3 комнаты
Лутраки, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
$308,832
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