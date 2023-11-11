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Лутракион
Жильё в Лутракион, Греция
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30 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
78 м²
5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
135 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
8
4
350 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
2
1
50 м²
1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
11
5
509 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
6
3
330 м²
1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
6
2
165 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
11
4
470 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
2
1
75 м²
1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€118,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
6
2
150 м²
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€310,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Лутракион, Греция
4
2
104 м²
1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€150,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
140 м²
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€200,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
7
1
376 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€950,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
6
2
125 м²
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
4
3
216 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутракион, Греция
10
2
500 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
4
1
140 м²
3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
€185,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
5
4
376 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
€670,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
70 м²
4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
2
1
40 м²
1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€120,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
6
2
145 м²
1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
5
2
135 м²
1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
3
1
95 м²
2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€635,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
4
1
100 м²
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
1
90 м²
1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€232,000
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Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
6
1
268 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 268 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€999,000
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