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Жильё в Лутракион, Греция

квартиры
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30 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 509 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 330 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€530,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутракион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,20 млн
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€118,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€310,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€150,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€200,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€950,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€210,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€1,25 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутракион, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
€185,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
€670,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€85,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€120,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€260,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
€200,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€635,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€260,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€232,000
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Лутракион, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 268 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€999,000
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