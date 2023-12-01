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Жильё в Municipality of Monemvasia, Греция

2 объекта найдено
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Gefyra, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Gefyra, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
€980,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Gerakas, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Gerakas, Греция
Комнаты 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
€300,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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