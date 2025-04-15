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Жильё в Municipality of South Kynouria, Греция

Municipal Unit of Tyros
3
3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Пера Мелана, Греция
Дом 2 комнаты
Пера Мелана, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Property Code: 11733 - House FOR SALE in Apollonas Tiros for €50.000 . This 97 sq. m. House…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Пера Мелана, Греция
Вилла 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Пера Мелана, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
ID Недвижимость: 621704 - Αρκαδικό Χωριό, дом на одну семью постоянно на первом этаже ПРОДАЕ…
Цена по запросу
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Дуплекс 6 комнат в Municipality of South Kynouria, Греция
Дуплекс 6 комнат
Municipality of South Kynouria, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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