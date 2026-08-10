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Жилье в Municipal Unit of Argos, Греция

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
🏛 LOFT-апартамент в сердце Афин – район Neos Kosmos под Золотую Визу   Цена: €320,000 …
$365,577
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Особняк 7 комнат в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Особняк 7 комнат
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Двухэтажный исторический особняк площадью 188 кв.м с двумя магазинами на первом этаже. - …
$179,789
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argos, Греция

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