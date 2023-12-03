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Жильё в Municipal Unit of Argos, Греция

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
City of Corinth Sinikismos area, floor apartment of 130 sq.m. 2nd floor (detached house - wi…
€250,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€145,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Argos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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