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Дома в периферия Пелопоннес, Греция

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377 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Коттедж в Stavrodromi, Греция
Коттедж
Stavrodromi, Греция
Площадь 240 м²
€40,000
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Нафплион, Греция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кинета, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Перахора, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Лутракион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лутракион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Alepochori, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Филиатра, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Частицы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рис, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галатаки, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в смеющийся, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
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Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€330,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ermioni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
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Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €127.000 . This 98 sq.…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
ID Real Estate: 11777 - Agios Aimilianos, дом на одну семью на фасаде на мезонине, ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с кладовой, элитную в периферийная единица Аркадия, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с кладовой, элитную
периферийная единица Аркадия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
ID Immobilien: 11775 - Центр, дом на одну семью на фасаде на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жилая пл…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с кладовой, с bright, с Open view в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с кладовой, с bright, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
ID Real Estate: 621765 - Epano Epidavros, коммерческое здание непрерывно на первом этаже ПРО…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 2 комнаты с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Код недвижимости: 601756 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Воча Врачати за € 110.000 . Это 78 кв. Мезон…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view в периферия Пелопоннес, Греция
Дом 4 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
ID недвижимость. 581667 - Πυργιώτικα, собственность ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 1445 м2, -…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферия Пелопоннес, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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