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Дома в периферии Пелопоннес, Греция

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Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
101
Municipal Unit of Loutraki Perachora
100
Municipality of Corinth
78
Municipal Unit of Corinth
47
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393 объекта найдено
Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$172,970
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Дом 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Расположенная над кристально чистыми водами Саронического залива, в престижном прибрежном ан…
$692,573
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Таунхаус в периферия Пелопоннес, Греция
Таунхаус
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyн…
$553,506
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
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Таунхаус в Кьятон, Греция
Таунхаус
Кьятон, Греция
Площадь 169 м²
Продается таунхаус площадью 169 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$366,020
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$301,081
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Особняк 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Коринфия, Истмия -  Роскошная вилла 200 кв.с возможностью достраивания еще 400 кв.м. Постр…
$578,535
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Sideris Real Estate
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 470 м²
Элегантная вилла в три уровня с двумя независимыми входами, обеспечивающими удобство, функци…
$1,48 млн
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Коттедж 2 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$224,335
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 350 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$944,567
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Вилла в Ermioni, Греция
Вилла
Ermioni, Греция
Площадь 348 м²
Продается вилла площадью 348 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида на стадии строительст…
$2,60 млн
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в этом уникальном комплексе из …
$1,77 млн
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Коттедж 4 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$495,898
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 720 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла в Греции для Golden Visa Современная экологичная вилла с видом на море в престижн…
$1,00 млн
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Таунхаус в Врахатион, Греция
Таунхаус
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на полуострове Пелопоннес на стадии строительства. Таyнх…
$247,949
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Коттедж 4 спальни в Асос, Греция
Коттедж 4 спальни
Асос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
For Sale -- Residential  -- Korinthia: Assos-Lechaio 179 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathrooms, 1 W…
$314,649
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Коттедж 4 спальни в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 376 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
$791,075
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Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Количество спален 4
Площадь 370 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Подвал состоит из Цокольный этаж со…
$1,05 млн
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Коттедж в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 220 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается…
$306,984
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Вилла в Истмия, Греция
Вилла
Истмия, Греция
Количество спален 5
Площадь 605 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$2,95 млн
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Коттедж 4 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$543,126
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Коттедж 4 спальни в Lykoporia, Греция
Коттедж 4 спальни
Lykoporia, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$761,551
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Дом 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Код недвижимости: 11490 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Paralio Astros за € 250.000. …
$284,879
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Коттедж 9 спален в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 9 спален
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Количество спален 9
Площадь 470 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,42 млн
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Таунхаус в Портохелион, Греция
Таунхаус
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$543,126
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Velo Kokkoni village in Korinth, maisonette of 160sq.m. on a plot of 190 sq.m. excellent con…
$244,727
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Таунхаус в Паралия Астрос, Греция
Таунхаус
Паралия Астрос, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$448,669
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
$1,06 млн
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Коттедж в Перахора, Греция
Коттедж
Перахора, Греция
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
$129,878
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 900 м²
Данная недвижимость роскошно структурирована, спроектирована с вдохновением и оформлена в со…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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