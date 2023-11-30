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377 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
3
2
125 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Коттедж
Stavrodromi, Греция
240 м²
€40,000
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Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
7
4
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
4
2
296 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
5
2
125 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
8
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лутракион, Греция
4
3
135 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Рис, Греция
5
2
118 м²
1
Продается таунхаус площадью 118 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€315,000
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
6
2
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
3
304 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рис, Греция
4
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 1 уровн…
€260,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галатаки, Греция
5
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
€370,000
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Palea Epidhavros, Греция
5
164 м²
1
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
€400,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
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Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
4
2
259 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
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Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
5
125 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
3
2
227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€330,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
6
2
215 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
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Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
3
1
125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
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Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с A C
Municipality of Nafplio, Греция
2
2
98 м²
Property Code: 11910 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Kavos for €127.000 . This 98 sq.…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с bright, с Closet Built-in, с Floors Tiles
Municipality of Nafplio, Греция
3
2
127 м²
Код недвижимости: 601780 - Дом на продажу в Xilokastro Melissi для € 270.000. Это 127 кв. До…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
периферия Пелопоннес, Греция
4
3
175 м²
ID Real Estate: 11777 - Agios Aimilianos, дом на одну семью на фасаде на мезонине, ПРОДАЕТСЯ…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с кладовой, элитную
периферийная единица Аркадия, Греция
4
3
300 м²
ID Immobilien: 11775 - Центр, дом на одну семью на фасаде на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жилая пл…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с кладовой, с bright, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
2
2
100 м²
ID Real Estate: 621765 - Epano Epidavros, коммерческое здание непрерывно на первом этаже ПРО…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
78 м²
Код недвижимости: 601756 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Воча Врачати за € 110.000 . Это 78 кв. Мезон…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с bright, с Panoramic, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
4
3
200 м²
ID недвижимость. 581667 - Πυργιώτικα, собственность ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 1445 м2, -…
Цена по запросу
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