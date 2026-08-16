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Жилье в Municipality of Gortynia, Греция

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дома
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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Лангадия, Греция
Коттедж 4 спальни
Лангадия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathr…
$198,112
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Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 320 м²
$64,095
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Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Tropaia 120 Sq.m., Ground floor Floor, B…
$50,111
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Параметры недвижимости в Municipality of Gortynia, Греция

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